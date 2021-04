AppGallery apresentará novos recursos do ecossistema da Huawei na WN China Online 2021

XANGAI, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A AppGallery participará de uma das maiores conferências do setor de games, WN China Online 2021, que será realizada on-line de 26 de abril a 14 de maio de 2021. A AppGallery irá patrocinar o evento e apresentar os benefícios da plataforma ao público-alvo.

A conferência WN é realizada quatro vezes por ano e reúne cerca de 4.500 profissionais off-line e 20 mil participantes on-line. O principal objetivo da conferência é reunir especialistas do setor de games de todo o mundo para conversar com um grande público sobre cases relevantes e criar uma plataforma para compartilhar experiências.

Em 26 de abril, os palestrantes da WN China Online 2021 realizarão palestras em um estúdio virtual da marca AppGallery, incluindo o diretor global de desenvolvimento de negócios de games da Huawei, Alexandre Salem, e a gerente sênior de crescimento de negócios da Huawei Mobile Services Europe, Alisa Nikitina. Alexandre irá apresentar os últimos avanços da AppGallery e compartilhar cases interessantes. Alisa anunciará as oportunidades de marketing da plataforma integrada de publicidade Huawei Ads. As apresentações terão início às 09h00 (CET) e às 13h30 (CET), respetivamente. Os usuários poderão fazer perguntas em tempo real no bate-papo da transmissão.

Alexandre Salem tem mais de treze anos de experiência em bancos, consultoria estratégica e gestão operacional com especialização em mídia e tecnologia. Antes de ingressar na Huawei, Alexandre liderou parcerias estratégicas de games no Google na região EMEA.

Alisa Nikitina é uma profissional de tecnologia com mais de sete anos de experiência em publicidade, vendas e marketing, com foco em aplicativos móveis. Ela desenvolveu estratégias de marketing digital para milhares de clientes em diferentes setores.

A AppGallery oferece aos participantes da conferência um bônus especial para sua campanha publicitária no Huawei Ads. Para enviar a inscrição, basta preencher um formulário na plataforma on-line da conferência.

O estande virtual da AppGallery funcionará do início até o fim da conferência. Todos os visitantes poderão fazer perguntas sobre a plataforma para Arseniy Khlebtsev, gerente de desenvolvimento de ecossistemas da Huawei.

Sobre a AppGallery

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Nosso recurso HMS Core exclusivo permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando mais conveniência e uma experiência mais agradável, e isso é parte de nossa mais ampla estratégia 1+8+N na Huawei.

A visão da AppGallery é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteger estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente. Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 530 milhões de usuários ativos mensais. A Huawei fez parceria com 2,3 milhões de desenvolvedores em todo o mundo e o total de downloads da AppGallery chegou a 384,4 bilhões de vezes em 2020.

FONTE Huawei

Related Links

https://www.huawei.com



SOURCE Huawei