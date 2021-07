AppGallery faz parceria com a Belka Games para levar a diversão do Clockmaker para dispositivos Huawei

Em uma corrida para desvendar o mistério do maléfico Clockmaker e quebrar maldições, os gamers devem resolver os quebra-cabeças de combinação de pedras preciosas para reformar uma cidade velha e enfeitiçada. Além de percorrer uma atmosfera misteriosa, Clockmaker convida os gamers a encarar milhares de mini jogos que exigem raciocínio estratégico e habilidade para combinar e eliminar as pedras preciosas.

Como parte da parceria e para comemorar o lançamento de Clockmaker, a AppGallery e a Belka Games estão oferecendo presentes exclusivos aos jogadores. Os gamers que jogaram na AppGallery ganharão um pacote de presente exclusivo, que inclui 24 horas de vidas ilimitadas, bem como 15 rubis premium para gastar na loja do jogo. O pacote de presentes pode ser resgatado após concluir o primeiro nível da casa no início do jogo.

"Estamos muito satisfeitos pelo fato de mais jogadores em todo o mundo poderem agora conhecer a experiência de jogo do famoso Clockmaker", disse Yuriy Krasilnikov, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Belka Games. "Como já vimos, o jogo é um grande sucesso, por isso estamos entusiasmados pelo fato de mais gamers poderem acessá-lo graças à nossa parceria com a Huawei."

Huawei oferece suporte tecnológico a parceiros

Como uma das lojas de aplicativos de crescimento mais rápido e o terceira maior do mundo, a AppGallery mostra como os desenvolvedores podem aproveitar o sólido suporte operacional da Huawei durante o lançamento do aplicativo. O Clockmaker é um grande exemplo do potencial do HMS Core da Huawei, integrando-se ao IAP Kit e ao Ads Kit para oferecer soluções de pagamento perfeitas e experiências de publicidade atraentes para os usuários.

"Trabalhar com a Huawei tem sido uma experiência agradável para a equipe da Belka Games", disse o Sr. Krasilnikov. "Recebemos um ótimo nível de suporte operacional e de desenvolvimento desde o início e ficamos satisfeitos com a integração harmoniosa dos kits HMS Core da Huawei para que possamos oferecer aos fãs os serviços que eles merecem."

O Clockmaker alcançou enorme sucesso nos últimos dois anos em várias plataformas no mundo inteiro, além de ter alcançado o topo das paradas de vendas devido à sua jogabilidade interativa e empolgante. A parceria da Belka Games com a AppGallery demonstra um apetite por crescimento e sugere que os fãs podem aguardar muito mais nos próximos meses.

O Clockmaker já está disponível para download na AppGallery.

Sobre a AppGallery - uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo

A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 550 milhões de usuários ativos mensais no mundo todo. A Huawei fez parceria com 4,5 milhões de desenvolvedores em todo o mundo tendo alcançado o total de 384,4 bilhões de downloads em 2020. Até o final de junho de 2021, mais de 141 mil aplicativos foram integradas ao HMS Core em todo o mundo.

