AppGallery Game Fest приглашает геймеров познакомиться с новыми играми
Dec 07, 2021, 23:14 ET
Геймеров ждут выгодные предложения и подарки от участников промоакции
ЛОНДОН, 8 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- После успешного первого Game Fest компания Huawei приняла решение провести фестиваль и в этом году. Геймеров, открывающих для себя мир AppGallery, ждут эксклюзивные подарки и предложения.
С сегодняшнего дня и до 31 декабря 2021 г. геймеры могут воспользоваться специальными предложениями при участии в популярных AAA-играх, например Shadow Fight 3, Lords Mobile и Top Eleven. В рамках предложений пользователям AppGallery доступны внутриигровые предметы стоимостью до 10 долл. США за подарочный пакет.
«В AppGallery мы упорно работаем над тем, чтобы у нашей огромной международной аудитории был доступ к разнообразным приложениям и играм, при этом мы стараемся обеспечить максимально удобное взаимодействие с пользователем, — заявил глобальный директор по международным партнерствам и экологическому развитию компании Huawei Александр Салем (Alexandre Salem). — Мы тесно сотрудничаем с нашими разработчиками, предлагая им решения, с помощью которых им проще удовлетворить потребности своих пользователей. Game Fest как раз служит примером такого сотрудничества с нашими партнерами. В рамках мероприятия пользователи, привлеченные интересными предложениями участников, открывают для себя новые игры в AppGallery,
к которым, в том числе, относятся такие хиты, как Angry Birds 2 от Rovio, Township и Fishdom от Playrix. В период подготовки к новогодним праздникам геймеры могут расслабиться за интересной игрой.
Новые возможности для игры ждут пользователей AppGallery при каждом входе в систему
AppGallery сотрудничает с лучшими разработчиками и стремится постоянно обновлять ассортимент игр. В прошлом году прошел первый фестиваль Game Fest, и он оказался очень успешным среди пользователей и разработчиков. Среднее количество скачиваний увеличилось на 90%, игры участников собрали более 600 млн просмотров.
AppGallery с самого начала заботилась об уровне сервиса и по праву считается одним из ведущих маркетплейсов для мобильных приложений, входя в тройку крупнейших. На сегодняшний день у AppGallery 560 млн активных пользователей в месяц и 5,1 млн зарегистрированных разработчиков. Количество скачиваний приложений в период с января по сентябрь 2021 г. превысило 332,2 млрд. AppGallery доступно для пользователей из более чем 170 стран.
Более подробная информация представлена на странице https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/
Полный список участников:
|
Название приложения
|
Разработчик
|
Промоакция
|
Shadow Fight 3
|
Nekki
|
Эксклюзивный пакет Starter Pack
Marathon of the Winners
Heroic Offer 1
Heroic Offer 2
|
Lords Mobile
|
IGG
|
Лимитированные подарочные коды для новых игроков на сумму 5 долл. США
|
Top Eleven
|
Nordeus
|
Подарочный пакет*
|
Fishdom
|
Playrix
|
Неограниченное количество жизней на три часа, 10 тыс. монет, двойные монеты
|
Evony: The King's Return
|
TG Inc
|
Эксклюзивный подарочный пакет (стоимостью 10 долл. США)*
|
* только для новых пользователей
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1703472/Game_Fest.jpg
SOURCE AppGallery, Huawei
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