AppGallery Game Fest retorna e convida os gamers para explorar seu mundo de jogos

"Na AppGallery, estamos trabalhando arduamente para garantir que nosso público diversificado e global tenha acesso a todos os aplicativos e jogos que desejam, ao mesmo tempo que oferecemos a melhor experiência de usuário possível", disse Alexandre Salem, diretor Global do Departamento de Parcerias Globais e Desenvolvimento Ecológico da Huawei. "Trabalhamos em estreita colaboração com nossos desenvolvedores, oferecendo-lhes soluções para ajudá-los a atender às necessidades de seus usuários. O Game Fest é outro exemplo de como estamos colaborando com nossos parceiros, oferecendo promoções atraentes e presentes gratuitos aos nossos usuários para que eles possam explorar novas maneiras de jogar na AppGallery."

Apresentando os maiores sucessos como Angry Birds 2 da Rovio, Township e Fishdom da Playrix, a AppGallery eleva a experiência de gaming por meio de ofertas infinitas de conteúdo e diversão nesta temporada de férias.

A AppGallery capacita os consumidores com novas maneiras de jogar com cada acesso

Ao colaborar com os desenvolvedores de jogos com visão de futuro do setor, a AppGallery se esforça para garantir que seus usuários recebam novas maneiras de jogar todas as vezes. O Game Fest inaugural do ano passado teve sucesso entre usuários e desenvolvedores, com aumento de 90% na média de downloads diários entre os usuários e mais de 600 milhões de impressões digitais para os títulos com os quais a AppGallery fez parceria.

Desde o lançamento, a AppGallery subiu nas classificações, solidificando-se como uma escolha preferencial para os consumidores. Como um dos três principais mercados globais de aplicativos, a AppGallery atualmente tem 560 milhões de usuários ativos mensais e 5,1 milhões de desenvolvedores registrados, com mais de 332,2 bilhões de downloads de aplicativos entre janeiro e setembro de 2021, e está disponível em mais de 170 países e regiões.

A lista completa dos títulos participantes inclui:

Nome do aplicativo Editora Promoção Shadow Fight 3 Nekki Oferta exclusiva para o pacote inicial Disponível por USD 4,99 após a conclusão do tutorial Marathon of the Winners Disponível após derrotar o primeiro chefão Heroic Offer 1 Disponível por USD 4,99 após a compra do pacote inicial Heroic Offer 2 Disponível por USD 6,99 após a conclusão da Marathon of the Winners Lords Mobile IGG Códigos de presente limitados para novos jogadores no valor de USD 5 Resgates até 31 de dezembro de 2021 Top Eleven Nordeus Gift Pack* 5x Morales

5x Rests

5x Treatments Fishdom Playrix Três horas de vidas ilimitadas, 10 mil moedas, moedas duplas Evony: The King's Return TG Inc Gift pack exclusivo (no valor de USD 10)* 888 Gems

3x 24 horas de aceleração

Código para uso: HUAWEI01, resgate até 31 de dezembro de 2021 * Apenas para novos usuários

