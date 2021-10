AppGallery impulsiona saúde financeira com inovação, explorando recursos de open banking com parceiros

"Estamos muito satisfeitos em compartilhar nossos planos para a AppGallery no setor de serviços financeiros", afirmou Siri G. Børsum, vice-presidente global de Finanças Verticais, Ecossistemas e Parceiros do Huawei Consumer Business Group. "Depois de alguns meses interessantes, vivenciamos o potencial das parcerias em prol da inovação e do crescimento, e mal podemos esperar dar boas-vindas a mais FinTechs que desejem impressionar o setor."

O open banking poderia promover a saúde financeira?

Dedicado a disponibilizar ao seu público global de 730 milhões de pessoas uma opção entre os mais recentes aplicativos bancários e de pagamento, a AppGallery está aproveitando a nova tecnologia para oferecer suporte a seus parceiros.

Recentemente, o Noffe ingressou na AppGallery, utilizando open banking para oferecer um serviço que ajuda as crianças a adquirir hábitos de poupar na Noruega. A Bluecode está oferecendo uma solução de pagamento conveniente a seus clientes na Europa, usando QR codes por meio dos recursos de NFC da AppGallery.

A Huawei continua comprometida em impulsionar a saúde financeira global, obtida por meio de parcerias com Fintechs. Para os consumidores, a Huawei compartilhou como os usuários poderiam utilizar o open banking para ter mais controle sobre suas finanças.

Juntamente com seus parceiros, a AppGallery promove a inovação

Acompanhado por Brett King, autor de The Rise of Technosocialism e apresentador do podcast número um de FinTech Breaking Banks, Siri G. Børsum abordou as recentes mudanças no comportamento dos consumidores que levaram a uma maior demanda por comodidade. Com um salto de 45% no uso de aplicativos bancários registrado em 2020, a dupla destacou o potencial para desenvolvedores.

"Estamos observando um potencial muito grande de inovação ao analisar a mudança de cenário no setor de serviços financeiros", disse Brett King. "Se observarmos as maiores instituições financeiras do mundo, a tendência é de que sejam organizações que priorizam o digital."

Com a AppGallery, a Huawei planeja promover a inovação para ajudar os desenvolvedores de FinTechs a concretizar seu potencial de desenvolvimento de negócios, ao mesmo tempo em que defende a saúde financeira.

Børsum explicou o sistema de segurança e proteção de ciclo completo da Huawei com verificação de nome real do desenvolvedor, um processo de avaliação de quatro etapas, proteção adicional para downloads e instalação e um mecanismo de prevenção para operação segura de aplicativos.

Sobre a AppGallery

A AppGallery é um ecossistema inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. O recurso HMS Core permite que os aplicativos sejam integrados em diferentes dispositivos, proporcionando uma experiência mais agradável, parte da nossa mais ampla estratégia "1+8+N" na Huawei.

Por meio da AppGallery, a visão da Huawei é torná-la uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja estritamente a privacidade e a segurança dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência única e inteligente. A AppGallery tem mais de 560 milhões de usuários ativos mensais e tem parceria com 5,1 milhões de desenvolvedores.

