AppGallery łączy siły z Nekki, aby klienci AppGallery mogli zagrać w Shadow Fight Arena

Dla klientów AppGallery, którzy zagrają w Shadow Fight Arena, przewidziano prezent w postaci ekskluzywnego dostępu do jednej z najbardziej nieuchwytnych postaci w grze – potężnego Małpiego Króla – dzięki czemu już na samym początku zyskają przewagę. Małpi Król, którego łączna wartość wynosi 100 USD, jest dobrze znany wśród fanów Shadow Fight Arena z imponujących ataków.

„Seria Shadow Fight jak dotąd spotyka się z dobrym odbiorem, a dzięki współpracy z Huawei w ferworze walki znajdą się teraz klienci AppGallery" – powiedział Nikita Korzhavin, Business Development Director w Nekki.

Huawei oferuje wsparcie technologiczne dla partnerów

Nawiązując współpracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sklepów z aplikacjami o globalnym zasięgu, producenci podczas przygotowań do premiery gry mogą wykorzystać potencjał środowiska HMS. Shadow Fight Arena to przykład produkcji, którą udoskonalano nie tylko w aspekcie samej rozgrywki, ale również pod względem usprawnienia procesu płatności w grze. Udało się to dzięki integracji z udostępnianą przez Huawei usługą zakupów w aplikacji IAP Kit.

„Wspólna podróż z Huawei jest satysfakcjonującym doświadczeniem – skomentował Nikkita Korzhavin, Business Development Director w Nekki. - Dzięki pomyślnej integracji ze stworzonym przez Huawei środowiskiem HMS Core możemy zapewnić lepszą grafikę, która tchnie życie w bujny krajobraz, w jakim osadzona jest gra".

Shadow Fight Arena cieszy się ogromną popularnością. Wśród wyróżnień, jakimi może poszczycić się Shadow Fight Arena, warto wymienić nagrodę dla najlepszej gry na urządzenia mobilne (Best Mobile Game of 2020) podczas DevGAMM Awards w 2020 r., a także dotarcie do finałowego etapu w kategorii najlepszej produkcji audiowizualnej (Best Audio/Visual Accomplishment) w organizowanym przez witrynę Pocket Gamer konkursie Mobile Games Awards 2021 czy też do finałowej rundy konkursu Pocket Gamer na grę roku (Game of the Year) w 2021 r.

Grę Shadow Fight Arena można już pobrać na AppGallery.

AppGallery – jeden z trzech największych na świecie sklepów z aplikacjami

AppGallery powstała jako otwarta i innowacyjna platforma do dystrybucji aplikacji. Jest ona dostępna dla konsumentów, zapewniając ścisłą ochronę danych i bezpieczeństwo użytkowników. AppGallery zalicza się do trójki największych na świecie sklepów z aplikacjami, oferując szeroką i zróżnicowaną gamę międzynarodowych i lokalnych aplikacji spośród 18 kategorii w ponad 170 państwach i regionach. Ze sklepu codziennie korzysta ponad 540 mln użytkowników na całym świecie.

Nekki

Firma Nekki to mieszczący się na Cyprze producent gier komputerowych, w którego dorobku znajdują się takie popularne pozycje jak Shadow Fight, Vector czy 11x11. Stworzona przez nią Shadow Fight Arena dotarła do finałowej rundy organizowanych przez witrynę Pocket Gamer konkursów Mobile Games Awards 2021 w kategorii najlepszej produkcji audio-wizualnej oraz Game of the Year 2021. Co więcej, opracowane przez Nekki narzędzie Cascadeur zakwalifikowało się do finałowego etapu organizowanego przez Pocket Gamer konkursu Mobile Games Awards 2020 w kategorii „Najlepszy producent narzędzi" (Best Tools Provider) dla firm tworzących narzędzia dla producentów gier na platformy mobilne. Więcej informacji na stronie https://nekki.com/

