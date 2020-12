AppGallery lança campanha exclusiva Game Fest de fim de ano

SHENZHEN, China, 17 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Os jogadores de celular podem desfrutar de pacotes de presentes exclusivos de games selecionados como parte do Game Fest de fim de ano na AppGallery. A partir de hoje até 23 de dezembro, a campanha deixa o jogador baixar e jogar alguns dos games para celular mais populares e adquirir pacotes de presentes exclusivos de até US$ 20.

Conforme o ano gradualmente chega ao fim e todos esperam ansiosamente relaxar, respirar fundo e aproveitar as festividades com a família e os amigos, a AppGallery quer dar aos usuários algo para sorrir depois de um ano difícil.

Nesse período de medidas de restrição e isolamento, a empresa acredita que não há melhor momento para ficar em casa e jogar com os amigos online. É a melhor maneira de passar o tempo com os entes queridos, mantendo uma distância segura, encontrando-os virtualmente para conversar sobre os destaques do ano durante o jogo. Os jogadores podem até criar novas experiências juntos completando invasões épicas, sobrevivendo a uma partida real de batalha em equipe ou criando caos ao correr pelas ruas de São Francisco.

Veja aqui 12 dos melhores jogos para celular e alguns pacotes de presentes exclusivos para iniciar as aventuras de fim de ano com o Game Fest.

1. Asphalt 9: Legends - Epic Arcade jogo de corrida de carros

Os jogadores que queriam correr pelas ruas de Xangai, dar uma volta pelas ilhas do Caribe ou até mesmo passear nas montanhas do Himalaia agora podem fazer isso com os amigos enquanto dirigem supercarros de nitro manivela no Asphalt 9: Legends. Os jogadores elogiaram a série por sua experiência semelhante ao console com visuais de alta qualidade, bem como a perseguição em alta velocidade cheia de adrenalina com cenários de grande sucesso.

Além disso, a AppGallery está oferecendo códigos de jogo para o pacote de presente de luxo como parte do Game Fest, com 125 tokens, 50 mil créditos e um pacote por tempo limitado Ferrari F40 no valor de US$ 20, dando aos jogadores mais motivos para jogar o insuperável jogo de corrida de carros arcade free-to-play disponível na plataforma.

2. State of Survival: Survive the Zombie Apocalypse

Quando se trata do gênero de sobrevivência de zumbis no celular, o State of Survival é uma opção popular para os fãs de MMORPG que querem zumbis para matar e uma colônia para administrar. O jogo incorpora elementos além dos tradicionais jogos de estratégia na jogabilidade, como defesa da torre, gestão de recursos, bem como narrativa envolvente. Os jogadores podem até fazer parceria com amigos para combinar recursos e poder de fogo para garantir que os assentamentos sobrevivam contra os zumbis e outros jogadores hostis.

Para ajudar os usuários a ficar à frente dos colegas, a AppGallery está oferecendo um pacote de presente de luxo como parte do Game Fest, com itens como vantagens de aceleração de construção, alimentos e recursos de construção, bem como biocaps por US$ 10.

3. Last Day on Earth: Survival

Não há como negar que a sobrevivência de zumbis continua sendo um gênero de jogo muito popular, com mais games e filmes inspirando-se em franquias populares de zumbis. O Last Day on Earth não é diferente. Ele coloca os usuários na pele de um sobrevivente, afastando zumbis, intrusos e saqueando suprimentos e alimentos para garantir a sobrevivência. O jogo recebe atualizações regulares e mecânica viciante de gestão de recursos que muitos fãs vão adorar e desfrutar.

Os novatos deste jogo agora recebem brindes do Game Fest na AppGallery: um pacote de presente de luxo com recursos, armas e um cão de guarda para ajudar a iniciar a sua jornada no mundo pós-apocalíptico do Last Day on Earth.

4. Summoners War

O trabalho em equipe faz o sonho funcionar e isso soa bem real quando os jogadores montam o maior time de monstros na Summoners War com os amigos para desafiar o Labirinto de Tartarus com Membros da Guilda. O jogo destina-se especialmente a usuários que gostam de itens colecionáveis, com mais de mil tipos diferentes de monstros para convocar e treinar com 100 milhões de outros Summoners em todo o mundo. O jogo é popular entre os jogadores pela variedade e infinitos novos conteúdos lançados periodicamente que mantém a comunidade envolvida e desafiada.

Como parte do Game Fest, os jogadores agora podem resgatar um Mystical Scroll na AppGallery para convocar um monstro raro e continuar a conquista para se tornar o maior Summoner de todos os tempos.

5. Standoff 2

Muitos amantes do jogo de tiro em primeira pessoa devem ter crescido jogando Counter Strike no PC para aguçar supor competição. Agora os jogadores podem fazer o mesmo com o Standoff 2, mas desta vez no celular, o que significa que podem jogar a qualquer hora e em qualquer lugar. Com seis mapas diferentes e três modos de jogo para escolher, os usuários podem desafiar os amigos em um confronto de reflexos nos modos de jogo Deathmatch, Demolição e Corrida às Armas. Os jogadores experientes citam a qualidade dos gráficos e o sistema de personalização exclusivo dos personagens como os motivos pelos quais eles amam o jogo.

Durante o período do Game Fest, a AppGallery está distribuindo gratuitamente Battle Pass e Acid Carbon Weapon Skin para ajudar os usuários a iniciarem a carreira no Standoff 2.

6. Perfect World Mobile

A maioria dos fanáticos por MMORPG deve ter ouvido falar da série Perfect World, um clássico jogo de aventura e fantasia influenciado pela mitologia chinesa com três jogos desde o lançamento em 2006. O Perfect World Mobile oferece a experiência completa na palma das mãos dos jogadores, com gráficos do mesmo nível de console e um mundo extenso para explorar. O jogo tem atividades infinitas, como se reunir, cozinha travar batalhas épicas com amigos e aliados no jogo.

Os jogadores podem até resgatar um presente de luxo especial na AppGallery com um passeio Hell Hound, bem como vários itens e moedas no jogo, durante o período do Game Fest.

7. World of Tanks Blitz MMO

Os jogadores podem sacudir o status quo e iluminar suas festividades de fim de ano com explosões, balas e chamas flamejantes com o World of Tank Blitz MMO. Com mais de 350 opções de veículos de combate detalhados, os jogadores podem encontrar o veículo perfeito para qualquer estilo de jogo para aterrorizar os oponentes. Com a possibilidade de jogar em várias plataformas, recebeu elogios de jogadores do mundo inteiro, com os gráficos de alta qualidade e jogabilidade envolvente continuando a atrair os jogadores de volta ao jogo cada vez mais.

Os jogadores podem chamar os amigos para entrar na batalha com o novo pacote de presente Blitz que oferece uma conta premium de 7 dias com 250 de ouro para gastar em novos saques, resgatáveis na AppGallery como parte do Game Fest.

8. Pascal's Wager

Para jogadores com grande destreza manual, sede por desafios intensos e que gostam de jogos com qualidade semelhante ao console, o Pascal's Wager é definitivamente a opção certa. Esta obra-prima semelhante ao Soulsborne oferece uma aventura de fantasia sombria e envolvente, cheia de ação para testar as habilidades dos jogadores com inimigos desafiadores e lutas contra vilões espalhadas pelo jogo. Os jogadores elogiaram os visuais e a pontuação no estilo de H. P. Lovecraft do jogo, bem como o design criativo do inimigo e a mecânica de combate intuitiva.

9. Garena Free Fire: Winterlands

Este jogo definitivamente é ideal para usuários que são hábeis em sobreviver na selva com 49 outros jogadores caçando uns aos outros para chegar ao topo. O jogo mantém os jogadores entretidos por horas com uma jogabilidade interessante, controles suaves e gráficos de alta qualidade, bem como suporte para chat de voz para jogar com os amigos. As atualizações constantes, bem como incontáveis saques, peles e animais de estimação, mantêm o conteúdo atualizado e garantem que os jogadores continuem voltando cada vez mais.

10. Eclipse Isle

O Eclipse Isle é uma batalha real no estilo anime. A mecânica do jogo difere da habitual jogabilidade do jogo de batalha real correr-atirar-sobreviver. Cada herói no jogo tem habilidades e talentos únicos para ajudá-los na luta pela sobrevivência. Os jogadores elogiaram o tema de fantasia oriental no jogo, com um estilo de arte e design com personagens de olhos bem grandes. As diferentes estações e climas também oferecem variedade à jogabilidade, desafiando os jogadores a empregar diferentes estratégias em diferentes partidas.

11. ASMR Slicing

Este jogo relaxante é perfeito para os jogadores que estão curtindo uma noite tranquila e relaxada, tomando sua bebida favorita antes de dormir e relaxando com um jogo para relaxar os sentidos. O ASMR Slicing simula o corte realista de areia cinética e de vários objetos para ouvir o barulho em detalhes e sons ASMR relaxantes, mantendo os sentidos entretidos e proporcionando imensa satisfação.

12. Dystopia: Contest of Heroes

Quando se trata de jogos competitivos para celular, o MOBA (arena de batalha com vários jogadores online) está no topo da lista. O recém-lançado "Dystopia: Contest of Heroes", exclusivo da AppGallery, tem alta qualidade, gráficos de cores intensas e uma coleção de heróis 3D totalmente personalizáveis com habilidades controladas pelo jogador. Os fãs de artes marciais mistas também ficarão felizes em saber que o lutador de artes marciais mistas e boxeador profissional irlandês e ex-campeão de UFC, Conor McGregor, é a estrela do jogo.

O Game Fest da AppGallery incentiva os jogadores a explorar novas maneiras de jogar com benefícios exclusivos. As possibilidades são infinitas e as vantagens são abundantes. Para mais informações, acesse AppGallery: https://appgallery.huawei.com/.

FONTE Huawei

Related Links

https://www.huawei.com



SOURCE Huawei