AppGallery offre des avantages exclusifs aux guitaristes avec Ultimate Guitar

Les utilisateurs d'Ultimate Guitar de 30 pays peuvent profiter pendant trois mois d'un abonnement premium gratuit avec AppGallery

SHENZHEN, Chine, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Ultimate Guitar, l'archive de tablatures en ligne la plus importante avec plus de 1,4 million de tablatures et d'accords musicaux et qui possède la communauté de guitaristes qui connaît la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui le début de sa campagne de trois mois avec AppGallery. Ce partenariat renforcé vise à stimuler la croissance du nombre d'utilisateurs ainsi que la notoriété de la marque au sein des deux communautés dans 30 pays*. La collaboration, qui se déroulera de septembre à décembre, offrira des avantages exclusifs et des expériences de premier plan aux utilisateurs de l'AppGallery.

Des avantages offerts aux utilisateurs de Huawei du monde entier

Dans le cadre de cette collaboration, Ultimate Guitar offrira un essai gratuit exclusif de trois mois de son abonnement premium, Ultimate Guitar PRO, aux utilisateurs de l'AppGallery de 30 pays grâce auquel ils pourront accéder à plus de fonctionnalités, telles que le contrôle du tempo (Tempo Control) et la lecture de tablatures (Tab Playback), essentielles à leur apprentissage.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Huawei à cette campagne. Le soutien que nous avons reçu au cours du processus d'intégration des Huawei Mobile Services (HMS) était incroyable et indique clairement l'engagement de Huawei à aider les développeurs à créer les excellentes expériences applicatives que les utilisateurs attendent et méritent, a déclaré Jonathan Kehl, vice-président du développement des affaires mondiales d'Ultimate Guitar. Alors que notre entreprise progresse vers la réalisation de son objectif audacieux de créer un milliard de musiciens dans le monde, nous sommes impatients d'approfondir notre relation avec Huawei et d'accueillir toujours plus d'utilisateurs de l'AppGallery dans notre communauté rock and roll. »

Soutien technologique avec les HMS Core

Ultimate Guitar a intégré six des HMS Core à son application pour témoigner de sa confiance envers Huawei et leur partenariat. Ces applications, notamment Ads Kit, Analytics Kit et Push Kits, permettent à Ultimate Guitar d'offrir une expérience plus fluide et plus sécurisée aux guitaristes par l'entremise de l'AppGallery.

« Travailler avec Huawei a été une excellente expérience pour notre équipe, a commenté Sasha Smirnova, responsable des partenariats. AppGallery nous a soutenus pour que nous puissions répondre aux questions qui ont surgi et donner des conseils tout au long du projet. Le processus global d'intégration des HMS Core s'est déroulé sans heurt, et l'équipe les a mis en ligne presque une semaine à l'avance. »

AppGallery – l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde

Lancée dans plus de 170 pays et régions, AppGallery s'est engagée à répondre aux besoins diversifiés, mais ciblés, de ses 490 millions d'utilisateurs actifs. La plateforme de distribution d'applications recherche activement des partenariats avec des développeurs mondiaux et locaux pour les inviter à participer à l'aventure. Cela permet à AppGallery de demeurer une plateforme ouverte et novatrice accessible à tous.

AppGallery reconnaît l'importance et la contribution de ses développeurs et se consacre entièrement à leur réussite. Elle répond à tous les besoins des développeurs du monde entier en matière de soutien et lance plusieurs initiatives qui leur sont destinées pour leur permettre d'innover davantage dans le développement d'applications.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web des développeurs Huawei à https://developer.huawei.com/consumer/en/ ou le Forum des développeurs Huawei à https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .

*Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Pologne, Turquie, Israël, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Philippines, Russie, Costa Rica, Mexique, Panama, Argentine, Chili, République dominicaine, Honduras, Paraguay, Bolivie, Colombie, Équateur, Guatemala, Pérou, El Salvador et Uruguay.

