AppGallery quase dobra o número de distribuições de aplicativos em 12 meses

A distribuição de aplicativos da AppGallery ultrapassou 384,4 bilhões em 2020, 174 bilhões a mais do que no ano anterior. Os jogos lideram essa expansão; estão disponíveis hoje 500% mais jogos na plataforma em comparação com o ano passado. Os clientes da Huawei estão entre os primeiros a conhecer uma nova experiência de jogo, com lançamentos recentes incluindo AFK Arena, Asphalt 9: Legends e Clash of Kings.

Os números vieram um ano depois que Richard Yu, CEO da Huawei Consumer Business, revelou a visão da Huawei de tornar a AppGallery uma plataforma aberta e inovadora de distribuição de aplicativos, que fosse acessível a consumidores do mundo todo, protegendo a privacidade dos usuários e lhes oferecendo uma experiência única e inteligente. O Sr. Zhang Zhe, diretor de parcerias globais e desenvolvimento ecológico de negócios do Huawei Consumer Business Group, disse que os números provam o progresso da AppGallery como um mercado verdadeiramente global de aplicativos: "em 2019, havia 25 países com mais de um milhão de usuários da AppGallery. Agora, esse número cresceu para 42, e continuamos a ver um forte crescimento em todos os mercados globais".

Estratégia "Global+ Local" da AppGallery

A AppGallery trabalha tanto com desenvolvedores locais quanto globais para ajudar a oferecer mais opções. Por sua vez, os desenvolvedores estão procurando a AppGallery para chegar aos públicos locais e explorar seu público global. Em 2020, os aplicativos globais HereWeGo, Bolt, Viber, Deezer e Qwant entraram na plataforma em crescimento.

A Huawei está usando sua experiência na China para orientar desenvolvedores estrangeiros a explorar o lucrativo mercado de aplicativos do país. Com mais de 904 milhões de usuários de internet móvel, a China tem uma quantidade estimada de downloads de aplicativos de 100 bilhões, e a AppGallery ajudou mais de 1.000 desenvolvedores estrangeiros a penetrar nesta economia móvel em crescimento no ano passado. A PicsArt está entre os primeiros a se beneficiar da posição da Huawei no mercado móvel da China, ostentando atualmente 300 milhões de downloads na China continental. A FaceTune 2 e a Mondly tiveram sucessos semelhantes, com 2,2 milhões e 350 mil downloads, respectivamente.

Em 2020, a AppGallery ajudou mais de 10.000 aplicativos chineses a entrar nos mercados estrangeiros. A Banggood fez uma parceria com a AppGallery para garantir mais de 60.000 novos downloads e 1.000 novos assinantes em três semanas. Entre outros aplicativos chineses alcançando agora públicos globais por meio da AppGallery estão Pascal's Wager, Rise of Kingdoms: Lost Crusade e Night of Full Moon.

AppGallery - Um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

A AppGallery é um ecossistema inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores, disponíveis em mais de 170 países e regiões. O HMS Core integra aplicativos em dispositivos, proporcionando uma experiência mais tranquila e conveniente, o que faz parte da estratégia "1+8+N" mais ampla da Huawei.

FONTE Huawei

