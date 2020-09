AppGallery s'associe à des partenaires mondiaux pour renforcer l'écosystème et enrichir la vie de nombreuses personnes

« Malgré les défis croissants auxquels ils sont confrontés, AppGallery et l'écosystème Huawei Mobile Services (HMS) ont continué de progresser cette année avec l'aide de nos partenaires mondiaux. Grâce à ce soutien et à cette reconnaissance, nous continuerons d'investir dans l'écosystème, un engagement qui s'illustre par le fait que nous construisons l'une des trois principales plateformes de distribution d'applications au monde. Nous sommes convaincus qu'en continuant à travailler plus étroitement avec nos partenaires, nous pouvons les aider à croître et à atteindre leurs objectifs commerciaux, en particulier les marques populaires locales qui cherchent à se développer sur d'autres marchés mondiaux », a déclaré M. Wang Yanmin.

AppGallery et l'écosystème HMS continuent de prospérer en 2020

AppGallery se consacre désormais à répondre aux divers besoins de 490 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UAM) dans plus de 170 pays/régions. Au cours du premier semestre de 2020, 261 milliards d'applications utilisateur ont été téléchargées, ce qui souligne la croissance de popularité de ce marché d'applications parmi les utilisateurs.

Actuellement, 1,8 million de développeurs dans le monde ont rejoint l'écosystème Huawei Mobile Services et plus de 96 000 applications du monde entier se sont intégrées à HMS Core, offrant aux utilisateurs des expériences encore plus uniques.

Répondre aux besoins des utilisateurs en proposant des applications locales diversifiées

Pour AppGallery, une priorité sous-jacente est de répondre aux divers besoins des utilisateurs dans différentes régions et de leur fournir des services applicatifs pertinents et de qualité. La stratégie « mondiale et locale » d'AppGallery est une approche novatrice de la liste des applications qui offre aux consommateurs une expérience améliorée en mettant l'accent sur les applications populaires locales.

Certaines applications et certains services mondialement populaires seront toujours le choix préféré des consommateurs du monde entier. Avec le soutien de partenaires mondiaux influents, l'écosystème de Huawei continue de se développer; des partenaires tels que Bolt, Deezer, Foodpanda, TomTom Go Navigation, LINE, Qwant et Telegram se joignant à AppGallery pour faciliter la vie des utilisateurs.

Les développeurs locaux réalisent rapidement les nombreux avantages associés à une inscription auprès d'AppGallery, car, souvent, les consommateurs préfèrent eux aussi leurs propres applications et services locaux. Au Moyen-Orient et en Afrique, l'application de messagerie locale préférée des consommateurs, Imo, et la célèbre plateforme de vente en ligne, Noon, sont disponibles sur AppGallery. En Europe, BBVA, l'une des plus importantes institutions financières au monde, et Allegro, une application de vente en ligne populaire, ont intégré la plateforme AppGallery. En Amérique latine (LATAM), AppGallery a accueilli Bancolombia, l'une des banques d'Amérique latine les plus importantes, et Linio, le chef de file du commerce électronique. Dans la région Asie-Pacifique, Agoda, l'application populaire de réservation de voyages, et Lazada, l'un des principaux sites de commerce électronique, sont répertoriées dans AppGallery.

Les développeurs sont au cœur de l'innovation de Huawei

Les partenaires rejoignent AppGallery pour utiliser la technologie innovante de Huawei et HMS Core, permettant ainsi aux secteurs traditionnels d'accélérer la transformation numérique. L'ensemble de services entièrement ouverts HMS Core de Huawei permet d'accélérer l'innovation des applications et d'améliorer l'expérience utilisateur. Avec ces capacités et services, les utilisateurs seront en mesure de bénéficier d'une expérience différenciée des applications et de générer ainsi un plus grand nombre d'occasions commerciales pour les développeurs d'annonces publicitaires.

Sberbank, la plus importante banque de Russie avec plus de 67 millions de clients actifs sur place, s'est associée à AppGallery pour lancer son propre système de paiement sans contact par NFC (Near Field Communication), pris en charge par HMS. En 11 jours, plus de 21 millions d'utilisateurs ont téléchargé l'application avec 3,2 millions d'installations.

Par ailleurs, Grabjobs, l'une des principales plateformes de recrutement en Asie, est intégrée à Caas Kit, ce qui permet à l'application de mener des recrutements et des entretiens dans l'application. Parallèlement, la reconnaissance faciale 3D au moyen de PayBy, prise en charge par Security Kit, permet de sécuriser les paiements. Sweet Selfie a également réussi à ajouter le mode nuit fantastique et la fonction anti-vibration dans sa liste de fonctionnalités après intégration avec le kit de caméra.

La gamme complète de service de soutien d'AppGallery ouvre la voie de la réussite à ses partenaires

AppGallery fournit un support opérationnel complet aux développeurs du monde entier et les aide à découvrir de nouvelles occasions, dans le cadre d'opérations interrégionales ou d'une exposition mondiale, par exemple. À ce jour, plusieurs partenaires de diverses régions ont tiré parti d'AppGallery.

C'est notamment le cas de Tom Tom, l'un des principaux fabricants de systèmes de navigation au monde. Ses deux applications de navigation populaires, TomTom Go Navigation et TomTom AmiGO, figurent sur AppGallery. Grâce à des efforts marketing conjoints avec Huawei, TomTom AmiGO a vu son taux de téléchargement être multiplié par 22; Bolt, une application de télésurveillance, a vu le nombre de ses téléchargements être multiplié par 136 en Europe et en Afrique sur une période de 13 semaines; et Kumu, une application de diffusion en direct de la télévision des Philippines, a collaboré avec AppGallery pour lancer une campagne sur la fête des Mères. Au cours des 15 premiers jours, on a observé une augmentation de 220 % du nombre d'utilisateurs premium de Kumu et ses revenus ont été multipliés par plus de 40.

Huawei propose également un soutien important afin d'aider les développeurs à explorer les occasions commerciales en Chine et sur d'autres marchés mondiaux, en proposant des services de conseil pertinents, la localisation et l'intégration, le marketing et les services de campagne. Un porte-parole du nouveau partenaire Emirates a déclaré : « C'est avec plaisir que nous collaborons avec Huawei pour offrir la meilleure expérience client possible. Les outils attrayants qui sont disponibles sur AppGallery peuvent nous aider à créer des liens plus étroits et des expériences avec un plus grand nombre de clients, en particulier en Chine, qui est un marché important pour nous. La prochaine phase de notre collaboration sera bientôt lancée. Notre objectif est d'avantager les passagers des services qui les avantageront à chaque étape de leur voyage, de la planification de leur trajet à l'arrivée à destination. »

Depuis l'année dernière, Huawei a aidé plus de 700 partenaires à pénétrer le marché chinois.

Huawei s'engage à travailler plus étroitement avec les développeurs et les partenaires

À l'avenir, Huawei continuera d'étendre ses services aux développeurs. Huawei construit trois laboratoires de coopération écosystémique internationale en Russie, en Pologne et en Allemagne pour servir les développeurs mondiaux et fournir des services d'habilitation, de test et de certification. Cinq centres mondiaux de services aux développeurs seront également établis en Roumanie, en Malaisie, en Égypte, au Mexique et en Russie, fournissant des services et des plateformes locales pour optimiser la croissance des développeurs et favoriser leurs capacités d'innovation.

Huawei a toujours accueilli, et continuera d'accueillir, des développeurs mondiaux dans l'écosystème HMS. Nous sommes fermement convaincus qu'en travaillant en étroite collaboration, nous pouvons offrir une meilleure expérience des applications aux consommateurs mondiaux. Après tout, quand de minuscules étoiles se rassemblent, elles forment une constellation plus lumineuse.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web des développeurs Huawei à https://developer.huawei.com/consumer/fr/ ou le Forum des développeurs Huawei à https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252010/Huawei.jpg

SOURCE Huawei