AppGallery сотрудничает с Belka Games в целях вывода Clockmaker на устройства Huawei

В погоне за тайной зловредного Часовщика и с целью снять проклятие геймеры должны пройти путь через головоломки со сбором самоцветов, чтобы вернуть к жизни старый заколдованный город. Помимо прохождения через таинственную атмосферу Clockmaker приглашает игроков к участию более чем в тысяче мини-игр, требующих тактического мышления и мастерства, чтобы разобраться с драгоценными камнями.

В рамках этого партнерства и в честь выхода игры Clockmaker AppGallery и Belka Games предложат игрокам эксклюзивные подарки. Геймеры, игравшие через AppGallery, получат эксклюзивный подарочный пакет, включающий 24 часа неограниченных жизней, а также 15 премиальных рубинов для совершения трат в игровом магазине. Подарочный пакет можно получить после завершения первого уровня в начале игры.

«Мы рады тому, что все большее число игроков по всему миру теперь могут попытать счастья в популярной игре Clockmaker, — заявил вице-президент по развитию бизнеса Belka Games Юрий Красильников. — Как мы уже видели, эта игра является грандиозным хитом, поэтому мы очень рады, что в результате нашего сотрудничества с Huawei к ней будет иметь доступ большее число игроков».

Huawei предлагает технологическую поддержку партнерам

AppGallery — один из самых быстрорастущих магазинов приложений, занимающий по своей величине третье место в мире, демонстрирует возможность использования разработчиками сильной оперативной поддержки Huawei в преддверии запуска приложения. Clockmaker является ярким примером потенциала компании Huawei, интегрированного с IAP Kit и Ads Kit, что обеспечивает средства бесперебойной оплаты и приятную рекламу для пользователей.

«Работа с Huawei стала приятным опытом для команды Belka Games, — заявил г-н Красильников. — Мы с самого начала получили превосходный уровень поддержки в плане эксплуатации и развития и были удовлетворены беспрепятственной интеграцией комплектов HMS Core от Huawei, позволившей нам предложить поклонникам игры те услуги, которых они заслуживают».

За последние два года игра Clockmaker достигла огромных успехов на различных платформах по всему миру, а также попала в рейтинги самых кассовых продуктов благодаря своему интерактивному и увлекательному игровому процессу. Партнерство Belka Games с AppGallery демонстрирует стремление к росту и предполагает, что в ближайшие месяцы поклонники смогут ожидать гораздо большего.

Теперь приложение Clockmaker доступно для загрузки через AppGallery.

Информация об AppGallery — одном из 3 ведущих магазинов приложений по всему миру

Магазин приложений AppGallery доступен более чем в 170 странах и регионах с более чем 550 миллионами ежемесячных активных пользователей по всему миру. Компания Huawei установила партнерские отношения с 4,5 млн разработчиков по всему миру, а в 2020 году общее число загрузок через ее платформу достигло 384,4 млрд. К концу июня 2021 года по всему миру будут интегрированы свыше 141 тысячи приложений с использованием платформы HMS Core.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1583025/Clockmaker.jpg

SOURCE AppGallery