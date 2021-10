AppGallery treibt finanzielle Gesundheit mit Innovation voran und erforscht Open Banking-Funktionen mit Partnern

Huawei enthüllt auf der Huawei Developer Conference 2021 Pläne zur Stärkung des Finanzdienstleistungsangebots des Ökosystems

SHENZHEN, China, 24. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Huawei kündigte heute auf seiner jährlichen Huawei Developer Conference 2021 (HDC 2021) Pläne an, die Innovation in der Finanzdienstleistungsbranche weiter voranzutreiben, indem es Open Banking-Funktionen mit AppGallery-Partnern erforscht. Branchenexperten und Huawei-Experten kündigten an, dass AppGallery einen weiteren Schub in Richtung Innovation erleben wird, wobei die Sicherheit der Benutzer im Vordergrund steht.