AppGallery une forças com Nekki para oferecer Shadow Fight Arena a usuários da AppGallery

Os gamers que jogarem Shadow Fight Arena pela AppGallery poderão solicitar acesso exclusivo a um dos personagens mais raros do jogo, o formidável "Monkey King", o que lhes dá uma vantagem inicial imediata. Com valor total de cem dólares, Monkey King é conhecido entre os fãs do Shadow Fight Arena por seus movimentos de ataque impressionantes.

"A série Shadow Fight foi bem recebida até o momento, e estamos empolgados para que usuários da AppGallery do mundo todo vivenciem o calor da batalha com nossa mais nova oferta em parceria com a Huawei", disse Nikita Korzhavin, diretora de desenvolvimento de negócios da Nekki.

Huawei oferece suporte tecnológico a parceiros

Como um dos mercados de aplicativos globais de crescimento mais rápido, os desenvolvedores podem aproveitar os recursos HMS Core da Huawei durante a preparação para o lançamento do aplicativo. O Shadow Fight Arena demonstra como um jogo pode melhorar sua experiência de usuário além da jogabilidade padrão, integrando-se ao kit IAP da Huawei para oferecer uma experiência de pagamento contínua dentro do jogo.

"Compartilhar esta jornada com a Huawei tem sido gratificante", comentou Nikita Korzhavin, diretora de desenvolvimento de negócios da Nekki. "Com a integração bem-sucedida dos kits HMS Core da Huawei, podemos oferecer gráficos de maior qualidade que dão vida ao cenário complexo do jogo."

O Shadow Fight Arena já conquistou um grande sucesso até o momento. Considerado o Melhor Jogo Móvel de 2020 no DevGAMM Awards, o Shadow Fight Arena também tem a honra de ser um finalista na categoria Melhor Realização Audiovisual no Mobile Games Awards 2021 do Pocket Gamer e um finalista na categoria Jogo do Ano de 2021 do Pocket Gamer.

O Shadow Fight Arena já está disponível para download na AppGallery.

Sobre a AppGallery - uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo

Com a AppGallery, nossa visão é fazer uma plataforma de distribuição de aplicativos aberta e inovadora, que seja acessível aos consumidores e, ao mesmo tempo, proteja rigorosamente a privacidade e a segurança dos usuários. Como uma das três maiores lojas de aplicativos do mundo, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias e está disponível em mais de 170 países e regiões, com mais de 540 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

Sobre a Nekki

A Nekki é um desenvolvedor de jogos com sede no Chipre com os títulos populares Shadow Fight, Vector e 11x11 sob seu cinturão. O Shadow Fight Arena da Nekki foi um finalista nas categorias de Melhor Realização Audiovisual no Mobile Games Awards 2021 do Pocket Gamer e de Jogo do Ano de 2021 do Pocket Gamer. A Cascadeur, ferramenta desenvolvida pela Nekki, também foi uma finalista na categoria Provedor de Melhores Ferramentas, que reconhece qualquer empresa que ofereça ferramentas para ajudar os desenvolvedores a fazer jogos para plataformas móveis, no Mobile Games Awards 2020 do Pocket Gamers. Saiba mais em https://nekki.com/

FONTE AppGallery, Huawei

