Appian classée parmi les Leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes d'applications low-code d'entreprise

Selon Gartner, « les leaders des technologies de l'information sont confrontés à des défis de plus en plus nombreux en matière de mise à disposition d'applications. La pénurie de développeurs et les problèmes de compétences affectent leur aptitude à fournir des niveaux croissants d'automatisation métier de manière rapide et fiable. En réponse, les éditeurs de plateformes d'applications low-code (LCAP) ont rendu plus facile la mise à disposition d'applications métiers, offrant des capacités plus étendues nécessitant des équipes de développeurs réduites et moins spécialisées. »

Gartner prédit en outre que « d'ici 2023, plus de 50 % des moyennes et grandes entreprises compteront une LCAP parmi leurs plates-formes d'applications stratégiques. »

La plateforme d'automatisation low-code d'Appian permet aux entreprises de développer des applications jusqu'à 20 fois plus rapidement que le codage traditionnel. En procurant une seule interface qui unifie les données, les processus, les personnes et la main d'œuvre numérique, Appian aide les entreprises à améliorer l'innovation numérique et à optimiser les résultats commerciaux. Un grand nombre d'entreprises internationales font appel à Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité à l'échelle mondiale.

« Les applications métiers sont aussi des processus métiers. La plateforme low-code d'entreprise d'Appian fournit l'automatisation full-stack requise pour gérer les workflows les plus complexes, ainsi que la RPA et l'IA afin d'éliminer les tâches fastidieuses et répétitives », explique Michael Beckley, fondateur et CTO d'Appian. « Notre plateforme d'automatisation low-code unifie la direction informatique et les utilisateurs métiers pour une agilité maximale et une réutilisation durable. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à offrir la Garantie Appian, qui assure une livraison des applications business d'entreprise en huit semaines seulement. »

Pour accéder au rapport, aller ici.

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms, Paul Vincent, Yefim Natis, Kimihiko Iijima, Jason Wong, Saikat Ray, Akash Jain, Adrian Leow, 30 septembre 2020.

Exclusion de responsabilité

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ni service présenté dans ses publications de recherche, pas plus qu'il n'incite les utilisateurs de technologies à choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou évalués. Les rapports d'étude de Gartner reflètent les opinions du pôle recherche de Gartner et ne sauraient être considérés comme purement factuels. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, liée à cette étude, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

