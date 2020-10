Appian erneut als Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2020 für Enterprise Low-Code Anwendungsplattformen positioniert

Laut Gartner „sehen sich IT-Führungskräfte wachsenden Herausforderungen bei der Verfügbarkeit von Anwendungen gegenüber. Ein Mangel an Entwicklern und Qualifikationsdefizite beeinträchtigen die Möglichkeiten, ein höheres Maß an Geschäftsautomatisierung schnell und zuverlässig bereitzustellen. Als Reaktion darauf haben die Anbieter von Low-Code Anwendungsplattformen (LCAPs) sich darauf konzentriert, Applikationen einfacher bereitzustellen. Sie bieten darüber hinaus eine breitere Palette an Fähigkeiten, die kleinere und weniger spezialisierte Entwicklerteams erfordern".