Appian kondigt Appian Connected Claims aan voor Insurance

Configureerbare low-code solution kan in korte tijd worden ingezet om de klantervaring te verbeteren, processen te optimaliseren en essentiële moderniseringsstrategieën in te zetten

AMSTERDAM, 14 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Appian onthult vandaag haar Appian Connected Claims voor verzekeraars als onderdeel van de virtuele conferentie AppianEUROPE20. De reeks van geïntegreerde, modulaire applicaties zijn ontworpen om de operationele complexiteit van verzekeringsclaims te verminderen met een configureerbare aanpak die real-time, volledig inzicht biedt in de levenscyclus van claims.

Appian Connected Claims stelt verzekeraars in staat om gegevens uit hun bestaande claimsystemen en databases te bundelen (zonder de gegevens te migreren) om één specifiek 360-graden overzicht van de klant en de claim te creëren. Deze nieuwe zichtbaarheid pakt hiaten en inefficiënties aan in hun huidige schadeprocessen. Het resultaat is een snellere claimafhandeling en een superieure klantervaring, terwijl de kosten van de claimafhandeling worden verminderd en de tijd die nodig is om de schade af te handelen wordt verkort.

Appian Connected Claims is snel te implementeren en configureerbaar omdat het is gebouwd op het Appian Low-Code Automation Platform . Het kan gebruik maken van alle mogelijkheden van het Appian platform, inclusief Appian Intelligent Document Processing (IDP) en Robotic Process Automation (RPA). IDP bespaart duizenden manuren per jaar middels het elimineren van handmatige invoer van formulieren door gebruik te maken van AI om ongestructureerde gegevens in formulieren om te zetten in gestructureerde gegevens, zonder menselijke tussenkomst. Appian RPA gebruikt bots om toegang te krijgen tot niet-API-legacy systemen en om het ophalen en bijwerken van gegevens via back-end systemen te versnellen.

Appian is een softwareleider in de verzekeringsbranche. Zes van de top tien van wereldwijde verzekeraars zijn klanten van Appian. Appian wordt ook erkend als een leider in software voor verzekeringsmaatschappijen door industrie-analisten. In de Forrester Wave™: Insurance Agency Portals, Q3 2020, kreeg Appian de hoogste scores onder alle verkopers in de categorieën Strategy en Current Offering, en in de Forrester Wave™: Automated Life Insurance Underwriting Systems, Q4 2019, merkte de industrie-analisten op dat "Appian zich onderscheidt door zijn robuuste proces- en casemanagementfocus".

Appian Connected Claims is een alternatief van hoge kwaliteit voor dure rip-and-replace en build-from-scratch benaderingen, met:

Gegevensunificatie over alle onderliggende systemen en databases door Appian's no-code integratie die de noodzaak om bedrijfsgegevens te migreren elimineert.

Volledige 360-graden zichtbaarheid, waardoor partners en externe partijen direct kunnen deelnemen en samenwerken aan het claimproces.

Vermindering van claim leakage, door verzekeraars in staat te stellen de processen in hun hele onderneming te standaardiseren en te automatiseren.

Snelle implementatie binnen enkele weken door de eenvoudige low-code configuratie

"Claim-optimalisatie is een constante focus voor verzekeraars", zegt Michael Heffner, Vice President of Solutions and Industry Go To Market bij Appian. "De huidige marktomstandigheden maken het urgenter dan ooit om de inefficiëntie en het verlies van euro's als gevolg van hiaten in de processen aan te pakken. Appian Connected Claims verenigt data, vermindert de operationele complexiteit en legt de controle over eenvoudige wijzigingen direct in handen van de verzekeraar.

Ga naar https://www.appian.com/connected-claims voor meer informatie over Appian Connected Claims.

Over Appian

Appian biedt een low-code ontwikkelingsplatform dat de creatie van krachtige bedrijfsapplicaties versnelt. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om klantervaring te verbeteren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com .

Related Links

http://www.appian.com



SOURCE Appian