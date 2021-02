Appian nombra a su nueva responsable de marketing

"Denise Broady lleva a Appian un nuevo nivel de sofisticación y capacidad en el marketing del software", dijo Matt Calkins, consejero delegado de Appian. "Cuenta con mucha energía y unos estándares elevados, un gran sentido de la gente y una destacada visión con la que vamos a avanzar".

Antes de entrar a formar parte de Appian, Broady fue responsable de operaciones de la Industry Cloud en SAP, poniendo en marcha el mercado, la estrategia, el marketing, las comunicaciones y las operaciones. Fue además la responsable de marketing y responsable de operaciones en WorkForce Software, además de ocupar varios cargos directivos en TopTier (empresa startup adquirida por SAP) y Clarkston Group.

"Estoy encantada de pasar a formar parte de Appian y es impresionante el poder de la plataforma de Appian para resolver con rapidez los problemas complejos a los que se enfrentan los clientes", indicó Broady. "Estoy impaciente por acelerar el impulso que ya ha creado Appian y seguir elevando la marca a escala mundial".

Appian ayuda a las organizaciones a construir apps y workflows de forma rápida, con una plataforma de automatización Low-code. Combinando las personas, tecnologías y datos en un solo workflow, Appian puede ayudar a maximizar los recursos y mejorar los resultados del negocio. La compañía de analistas Forrester predice que, para finales del año 2021, el 75% del desarrollo de aplicaciones utilizará plataformas Low-code, en comparación con el 44% en 2020. Si desea probar la última versión de Appian, suscríbase para una prueba gratuita en: https://es.appian.com/platform/free-trial/?utm_source=referral-es&utm_medium=press-release&utm_campaign=platform-2021.

Acerca de Appian

Appian es una plataforma de automatización de aplicaciones que combina la automatización inteligente con la capacidad Low-Code permitiendo a las grandes empresas crear aplicaciones a gran escala de forma muy rápida. Gran parte de las multinacionales más importantes del mundo crean aplicaciones en Appian, para diferenciarse de la competencia a través de la experiencia de sus clientes, excelencia operativa, gestión del riesgo y cumplimiento normativo. Para obtener más información, visite www.appian.es

Declaraciones de futuro

Esta nota de prensa incluye declaraciones sobre el futuro. Todas las declaraciones contenidas en la presente nota de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas las declaraciones relativas a los posibles beneficios de la adquisición, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de Appian y el negocio de Appian, son declaraciones prospectivas. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "voluntad" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones a futuro. Appian ha basado estas declaraciones prospectivas en gran medida en sus expectativas y proyecciones actuales sobre los acontecimientos y tendencias financieras futuras que Appian considera que pueden afectar a su situación financiera, los resultados de las operaciones, la estrategia empresarial, las operaciones y objetivos empresariales a corto y largo plazo y las necesidades financieras. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluyendo, sin limitación, los riesgos e incertidumbres establecidos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de Appian en el Formulario 10-K para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2019, registrado en la Comisión de Valores y Bolsa el 20 de febrero de 2020, y los informes posteriores que Appian presente ante la Comisión de Valores y Bolsa. Además, Appian opera en un entorno muy competitivo y de rápida evolución. De vez en cuando surgen nuevos riesgos. La dirección de Appian no puede predecir todos los riesgos ni evaluar el impacto de todos los factores en su negocio o la medida en que algún factor o combinación de factores pueda hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que Appian pueda hacer. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, Appian no puede garantizar que se produzcan los resultados futuros, los niveles de actividad, el rendimiento, los logros o los acontecimientos y circunstancias que se reflejan en las declaraciones prospectivas. Appian no está obligada a actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta nota de prensa para adaptarlas a los resultados reales o a las expectativas revisadas, excepto en la medida en que lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430747/Denise_Vu_Broady_CMO.jpg

SOURCE Appian