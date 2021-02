Appian nomina il nuovo Chief Marketing Officer

Con oltre 24 anni di esperienza in tecnologia aziendale, Denise Broady ha contribuito a far crescere le aziende fin dalla fase di start-up e ha guidato una complessa business unit software di SAP da 10 miliardi di dollari con oltre 3.000 prodotti. Un leader eccezionale e un'esperta nella fidelizzazione del brand e nella creazione di valore per le aziende.

"Denise Broady porta ad Appian un nuovo livello di sofisticazione e competenza nel marketing del software", ha dichiarato Matt Calkins, CEO di Appian. "Ha energia e standard elevati, un grande senso delle persone e una forte vision su dove dobbiamo andare".

Prima di entrare in Appian, Denise Broady è stata COO globale dell'organizzazione Industry Cloud di SAP dove ha gestito go-to-market, strategia, marketing, comunicazioni e operations. E' stata anche CMO/COO presso WorkForce Software e ha ricoperto varie posizioni di leadership in TopTier (una start-up acquisita da SAP) e in Clarkston Group.

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Appian e la capacità della piattaforma Appian di risolvere rapidamente i complessi problemi dei clienti è assolutamente impressionante", ha dichiarato Broady. "Non vedo l'ora di dare ancora maggiore forza allo slancio che Appian ha già creato e di elevare ulteriormente il brand su scala globale".

Appian aiuta le organizzazioni a costruire rapidamente applicazioni e workflow, con una piattaforma di automazione low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può contribuire a massimizzare le risorse e migliorare i risultati aziendali. Gli analisti di Forrester prevedono che, entro la fine del 2021, il 75% dello sviluppo applicativo utilizzerà piattaforme low-code, in crescita del 44% rispetto al 2020. Per provare la versione più recente di Appian, si può iscriversi per un prova gratuita all'indirizzo https://it.appian.com/platform/free-trial/?utm_source=referral-it&utm_medium=press-release&utm_campaign=platform-2021.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di automazione low-code che accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto impatto. Molte tra le maggiori organizzazioni al mondo utilizzano applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e lacompliance. Per ulteriori informazioni visita il sito www.appian.it.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle relative a fatti storici sono dichiarazioni previsionali. Le parole "prevedere", " anticipare", " credere", " continuare", " stimare "," aspettarsi "," intendere ","potere" e espressioni simili sono intese a identificare dichiarazioni previsionali. Appian ha basato queste dichiarazioni previsionali principalmente sulle sue attuali aspettative e proiezioni sugli eventi futuri e sulle tendenze finanziarie che Appian ritiene possano influenzare la sua situazione finanziaria, i risultati delle attività, la strategia aziendale, le operazioni commerciali a breve e lungo termine e gli obiettivi e le esigenze finanziarie. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi e incertezze, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi e le incertezze indicati nella sezione "Fattori di rischio" della relazione annuale di Appian sul Modulo 10-K per l'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019, depositata presso la Securities and Exchange Commission il 20 febbraio 2020 e le successive relazioni che Appian deposita presso la Securities and Exchange Commission. Inoltre, Appian opera in un ambiente molto competitivo e in rapida evoluzione. Di tanto in tanto emergono nuovi rischi. Non è possibile per il Management di Appian prevedere tutti i rischi, nè può Appian valutare l'impatto di tutti i fattori sulla propria attività o la misura in cui qualsiasi fattore o combinazione di fattori può far sì che i risultati effettivi differiscano in maniera sostanziale da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali che Appian può fare. Alla luce di tali rischi, incertezze e ipotesi, Appian non può garantire risultati futuri, livelli di attività, prestazioni, risultati o eventi e circostanze riflessi nelle dichiarazioni previsionali. Appian non è tenuta ad aggiornare nessuna di queste dichiarazioni previsionali dopo la data del presente comunicato stampa per conformarle ai risultati effettivi o alle aspettative rivedute, tranne ove richiesto dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1430747/Denise_Vu_Broady_CMO.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian