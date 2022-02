Appian nomme Jean Lafleur à la tête de son nouveau bureau québécois de Montréal

Points clés

- Jean Lafleur, P. Geo., cadre expérimenté de l'industrie fort de 45 années d'expérience, dirigera le nouveau bureau de Montréal et se concentrera sur la recherche et la présentation de transactions minières potentielles

- Le bureau est le premier d'Appian au Québec, où l'industrie minière est essentielle à la culture et à l'économie de la province

- La nomination et l'ouverture du bureau renforcent la présence d'Appian en Amérique du Nord, qui représente l'un des marchés clés de la Société

MONTREAL, 24 février 2022 /PRNewswire/ -- Appian Capital Advisory LLP (« Appian » ou la « Société »), conseiller en placement de fonds de private equity axés sur la valeur à long terme investissant uniquement dans des sociétés minières et apparentées, annonce aujourd'hui la nomination de Jean Lafleur, P. Geo., au poste de Senior Manager pour l'Amérique du Nord.

Jean dirigera le nouveau bureau d'Appian à Montréal, au Québec, tandis que la Société poursuit son expansion mondiale. Jean s'occupera principalement de la recherche et de la présentation de transactions minières potentielles pour les entreprises dont le siège social se situe au Québec et en Amérique du Nord - ou qui possèdent des actifs sur le continent et à l'extérieur de celui-ci, et aidera également à l'exécution des transactions. Il aura également l'opportunité de mettre à profit l'expertise financière et technique globale associée à la présence mondiale d'Appian.

Jean possède 45 années d'expérience en tant que géologue au Canada et à l'international. Il a d'abord travaillé pour des sociétés comme Newmont, Falconbridge, Dome Mines et Placer Dome, avant d'exercer les fonctions de cadre dirigeant pour plusieurs petites sociétés d'exploration à faible capitalisation. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle actif en tant que consultant technique, en gestion et en financement, et a dirigé plusieurs équipes dans la recherche de métaux précieux et de base, de nickel et d'EGP, ainsi que celle d'uranium et de fer. Jean est également titulaire d'un B.Sc. et d'un M.Sc. en géologie de l'Université d'Ottawa, et est un géologue professionnel accrédité au Québec et en Ontario.

Le Québec est une région stratégique pour Appian en Amérique du Nord, qui représente un marché clé pour la Société. Montréal est située près des communautés minières de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda en Abitibi, où se trouvent plus d'une douzaine d'exploitations actives de métaux précieux et de base. L'Abitibi abrite également de nombreuses petites sociétés d'exploration de niveau intermédiaire et à faible capitalisation.

Michael W. Scherb, fondateur et PDG d'Appian, a commenté : « Il s'agit d'un nouveau développement crucial pour Appian, alors que nous continuons à renforcer notre présence mondiale et à développer notre portefeuille de leaders de l'industrie, qui contribuent à faire de notre entreprise la société de private equity la plus compétitive du secteur minier. En capitalisant sur l'expérience de Jean et les capacités de notre équipe mondiale, je suis convaincu que nous serons en mesure d'avoir un impact réel au Québec, comme nous l'avons déjà fait sur plusieurs marchés à l'échelle mondiale. »

Jean Lafleur, Senior Manager pour l'Amérique du Nord chez Appian, a déclaré : « Je suis ravi de pouvoir contribuer au succès d'Appian tandis que celle-ci continue d'étendre sa présence en Amérique du Nord. L'industrie des ressources naturelles du Québec possède une histoire riche, et les opportunités pour Appian de poursuivre des projets miniers durables et innovants dans la province sont très nombreuses. »

À propos d'Appian Capital Advisory LLP

Appian Capital Advisory LLP est le conseiller en investissement des fonds de private equity axés sur la valeur à long terme qui investissent uniquement dans des sociétés minières et apparentées.

Appian est un conseiller en investissement de premier plan dans l'industrie des métaux et des mines, fort d'une expérience mondiale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie et en Afrique, dont la capacité à soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs de développement n'est plus à démontrer, avec un portefeuille d'exploitation mondial supervisant près de 5 000 employés.

Appian dispose d'une équipe mondiale regroupant 54 professionnels expérimentés, dans ses bureaux situés à Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte, Montréal et Sydney.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.appiancapitaladvisory.com, ou retrouvez-nous sur LinkedIn ou Instagram.

