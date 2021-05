Appian onthult nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform

Matt Richard, CIO bij Laborers International Union of North America (LiUNA), een vakbond van 500.000 leden van werknemers in de bouw, post en andere segmenten zegt: "Appian neemt de complexiteit weg van het werken met de meest geavanceerde automatiseringstechnologieën, zodat we ons kunnen richten op het optimaliseren van onze ledenervaring. Zo konden we in slechts vier dagen ons eerste Appian RPA [robotic process automation] proces bouwen, geïntegreerd met onze menselijke processen en Appian AI. Het vereenvoudigen van datadesign heeft een enorme impact op ons, dus ik kijk uit naar de nieuwe release met low-code data."

De nieuwe verbeteringen van het Appian platform ondersteunen de Appian Guarantee waarbij het eerste project van de klant in slechts 8 weken live is met een vast servicebedrag. Nieuwe mogelijkheden met de nieuwste versie van het Appian platform zijn onder andere:

Low-code Data: Het bouwen van low-code apps is eenvoudig en visueel, maar het integreren van data vereist nog steeds een groot aantal database-vaardigheden - tot nu. Appian maakt het integreren van data net zo eenvoudig als het bouwen van apps. Haal data overal vandaan, zonder het te hoeven migreren. Het visueel combineren, uitbreiden en modelleren van relaties tussen verschillende databronnen wordt eenvoudiger, en het platform optimaliseert automatisch datasets voor performance, zonder codering of database programmering.

IDP: Appian Intelligent Document Processing (IDP) levert enorme efficiëntiewinst via het straight-through processen van grote hoeveelheden ongestructureerde data. IDP beschikt nu over Optical Character Recognition (OCR) om op een veilige manier data uit documenten te halen zonder het gebruik van software of diensten van derden. In combinatie met de Appian native, getrainde en voortdurend lerende AI-modellen, kan IDP handmatige verwerking in elke workflow verleden tijd maken.

Low-code RPA: Appian RPA beheert en monitort centraal Appian bots, bots van derden, en end-to-end processen om de schaalbaarheid en performance te verhogen. Appian klanten kunnen nu nog sneller taken automatiseren met nieuwe Low-code RPA Windows acties. Daarnaast zijn er ter aanvulling nieuwe libraries van acties die direct kunnen worden gedownload vanuit de Appian AppMarket.

Low-code apps: Appian laat organisaties 10x sneller apps en automatiseringen bouwen en wijzigen via een visuele ontwikkeling die net zo eenvoudig is als het tekenen van een flowchart. Nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor ontwikkelaars vereenvoudigen de co-creatie van apps, terwijl verbeterde ontwerpbegeleiding de app performance, beveiliging en het testen optimaliseert. Het resultaat is een grote boost in de productiviteit van ontwikkelaars.

Low-code DevSecOps: In Appian is alles gebouwd om vertrouwen op enterprise-niveau te leveren. Van ongeëvenaarde beveiligingscertificeringen tot uitgebreide low-code DevSecOps, Appian helpt klanten te innoveren, concurreren en groeien.

De nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform zal in juni 2021 algemeen beschikbaar zijn. Ga voor een gratis proefversie van het platform naar www.appian.com/platform/free-trial/.

