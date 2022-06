Appian per la digitalizzazione di Poste Italiane

Il progetto nasce, infatti, dalla volontà da parte di Poste Italiane di trovare una soluzione in grado di ridurre la complessità di elaborazione delle pratiche di back-office, digitalizzando e ottimizzando i flussi di lavoro con una piattaforma di automazione agile che fosse facile da implementare, veloce da adottare e che avesse un basso impatto sul panorama applicativo esistente.

Per questa attività con Appian, Poste Italiane ha adottato un approccio globale partendo dal presupposto di trasformare i modelli di business e le operazioni principali attraverso un mix integrato di competenze umane, automazione dei processi robotici (RPA) , intelligenza artificiale (AI) e tecnologie di automazione a supporto.

Per conseguire tutti i suoi obiettivi, Poste Italiane ha scelto di utilizzare la Piattaforma Appian Low-Code congiuntamente ad una soluzione terza di robotica, che insieme hanno denominato "Digital Desk".

La piattaforma Appian ha permesso allo staff di Back-Office di Poste Italiane di ridurre il tempo e le energie precedentemente profusi nei vari passaggi tra i sistemi legacy; i clienti, invece, beneficiano di un servizio migliore e più efficiente. Oltre il 70% dei documenti gestiti dai back-office è ora digitalizzato e i tempi di consegna sono stati ridotti di almeno il 25% per i prodotti principali. La gestione delle pratiche ha visto una riduzione dei tempi di gestione da oltre 30 giorni a 8 giorni nell'ambito del Processo di gestione delle pratiche di Successione. I tempi di risposta per le dichiarazioni di credito si sono ridotti da 15 a 7 giorni. L'efficienza produttiva è aumentata di oltre il 60%.

Con Appian gli agenti del customer service di Poste Italiane possono ora condurre l'analisi delle frodi e la gestione dei casi utilizzando un'unica piattaforma con un'interfaccia intuitiva. Appian ha anche funzionalità di auditing che consentono a Poste Italiane di controllare e monitorare facilmente i propri processi dall'inizio alla fine, comprese le attività automatizzate con la robotic process automation.

"La digitalizzazione dei processi di Poste Italiane e l'eliminazione della carta erano i fattori chiave per una trasformazione che potesse sostenere una nuova economia digitale," ha dichiarato Mirko Mischiatti, Group Chief Digital, Technology e Operating Officer di Poste Italiane. "Attraverso la nostra partnership con Appian abbiamo ottenuto proprio questo, abbiamo visto miglioramenti significativi nel modo in cui svolgiamo la nostra attività, riducendo i tempi di lavorazione di almeno il 25% e la pressione sulle risorse del 45% in alcune parti del business, pur ottenendo gli stessi risultati".

Appian Low-Code Award 2022

Ogni anno, Appian celebra l'impatto significativo che i clienti riescono ad ottenere all'interno delle proprie organizzazioni grazie alla potenza della piattaforma Appian. Quest'anno la premiazione si è tenuta ad aprile a Miami in occasione dell'Appian World, l'annuale evento aziendale.

Grazie alla partnership e all'eccellente lavoro svolto, Poste Italiane ha ricevuto l'Appian Low-Code Award 2022 nella categoria Impact: "Poste Italiane sta avendo un impatto reale all'interno della propria organizzazione e la sua storia è un esempio eccezionale di miglioramento operativo".

"Ancora una volta la nostra Piattaforma Low-Code si conferma una soluzione essenziale per tutte le aziende che vogliono digitalizzarsi e migliorare i propri servizi" ha affermato Silvia Fossati, Area Vice President Southern Europe di Appian. "Siamo orgogliosi che Poste Italiane abbia scelto di affidarsi a noi e che questa partnership possa aver contribuito a migliorare i servizi per i cittadini italiani".

Per maggiori informazioni, consulta il case study completo di Poste Italiane .

Informazioni su Appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it .

Segui Appian Italia: Twitter , LinkedIn .

