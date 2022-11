Appian rejoint l'écosystème de l'alliance de solutions Guidewire PartnerConnect pour améliorer son expérience numérique

PARIS, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Guidewire (NYSE: GWRE) et Appian (Nasdaq: APPN) ) a annoncé aujourd'hui qu'Appian a rejoint Guidewire PartnerConnect en tant que nouveau partenaire de Solution au niveau Select. Appian rejoint le programme en tant que partenaire de développement de l'expérience ; la plateforme d'automatisation des processus Low-Code d'Appian s'intègre directement aux API Guidewire Cloud et à la plateforme numérique Jutro.

« Appian est heureux de rejoindre l'écosystème PartnerConnect de Guidewire en tant que partenaire de solutions axé sur le développement d'expériences », a déclaré Michael Beckley, fondateur et directeur technique d'Appian. « La rapidité et la flexibilité d'Appian complètent parfaitement la stratégie cloud-first de Guidewire. En travaillant ensemble, les équipes d'Appian et de Guidewire créent de nouvelles expériences numériques et une nouvelle valeur d'automatisation des processus pour les assureurs qui s'intègrent directement à la plateforme Guidewire. »

Appian permet aux assureurs d'accélérer leur activité en découvrant, concevant et automatisant des processus d'assurance complexes à travers les systèmes et les équipes afin d'augmenter l'efficacité, de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients. L'intégration Ready for Guidewire d'Appian accélérera la transformation cloud et améliorera les capacités d'automatisation. L'intégration initiale avec InsuranceSuite se concentrera sur les lignes commerciales et fournira un bureau unifié pour les souscripteurs de lignes commerciales.

« Nous sommes ravis d'accueillir Appian en tant que nouveau partenaire de solutions PartnerConnect et de combiner la puissance de Guidewire Cloud avec la rapidité et la flexibilité de la plateforme d'automatisation des processus Low-Code d'Appian », a déclaré Eugene Lee, vice-président senior et directeur général de InsuranceSuite, Guidewire. « En travaillant avec Appian et Guidewire, les assureurs seront en mesure de créer et de gérer rapidement des expériences numériques convaincantes basées sur le cloud pour un marché et un paysage commercial en constante évolution.»

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée du changement. Nous accélérons les activités de nos clients en découvrant, concevant et automatisant leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code d'Appian réunit les fonctionnalités clés nécessaires pour travailler plus rapidement, à savoir exploration de processus + flux de travail + automatisation, dans une plateforme faible en code unifiée. Appian est un système libre, adapté à l'entreprise et reconnu par les leaders du secteur. Avec Appian, les assureurs peuvent accélérer leur modernisation numérique pour offrir rapidement l'expérience d'assurance intelligente et connectée que les clients d'aujourd'hui exigent. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site appian.com/insurance et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

À propos de l'écosystème PartnerConnect de Guidewire et de Ready for Guidewire

L'écosystème de solutions Guidewire est le plus important du secteur des assurances multirisques, avec plus de 160 partenaires fournissant plus de 170 intégrations sur la place de marché Guidewire. Les partenaires de solutions Guidewire PartnerConnect fournissent des solutions logicielles, technologiques et de données ainsi que des services d'assistance en matière d'assurance. Nos partenaires de solutions aident à créer de la valeur commerciale et de l'innovation pour les assureurs en développant et en fournissant des intégrations, des extensions, des applications et d'autres solutions complémentaires pour les produits Guidewire. Toutes nos solutions partenaires Ready for Guidewire sont validées en matière de sécurité, de qualité et de compatibilité avec Guidewire, et peuvent être trouvées sur la place de marché Guidewire .

Pour plus d'informations sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter le site http://www.guidewire.com/partners .

À propos de Guidewire

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, les technologies principales, l'analytique et l'IA pour fournir notre plateforme sous forme de service cloud. Plus de 500 assureurs dans 38 pays, des nouvelles entreprises aux plus grandes et aux plus complexes du monde, utilisent Guidewire.

En tant que partenaires de nos clients, nous évoluons en permanence pour favoriser leur réussite. Nous sommes fiers de nos résultats inégalés en matière de mise en œuvre, avec plus de 1 000 projets réussis, soutenus par la plus grande équipe de R&D et le plus grand écosystème de partenaires du secteur. Notre marché propose des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.guidewire.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les marques déposées de Guidewire, consultez le site

https://www.guidewire.com/legal-notices .

