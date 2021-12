Appian uitgeroepen tot leider in Digital Process Automation Software

De diepste, meest geavanceerde use cases aankunnen Schaalbaar zijn, om te voldoen aan de specifieke eisen van brede implementaties Algemeen bruikbare low-code mogelijkheden bieden

Appian kreeg een Leader-notering in het rapport: "Functioneel gezien heeft Appian geen echte zwakke punten."

Appian ontving de hoogst mogelijke scores op 11 criteria, waaronder Deep DPA Support, Security Audits en Certifications, UX Development Tools, Mobile Application Development Tools, Content Tools, Case Management Support, Document Automation, en Application Deployment opties.

Toelichting in het rapport: "Appian blijft zich richten op geavanceerde processen terwijl het de low-code markt aanjaagt. Appian stond oorspronkelijk bekend om haar sterke business process management (BPM) (voorganger van DPA) aanbod, maar veranderde koers richting low-code rond de tijd van haar beursgang in 2017. Vergis je niet; Appian mag dan strikt gezien als low-code-leverancier naar de markt gaan, het is nog steeds sterk in DPA en Dynamic Case Management (DCM) en scoort hoog op geplande uitbreidingen omdat het sterk blijft investeren in die gebieden. Appian heeft een sterke roadmap met de integratie van het recent overgenomen Lana Labs bovenaan de lijst. Met Lana Labs positioneert Appian zich sterk met een aanbod van procesinzicht tot automatiseringsuitvoering met DPA, DCM, RPA, en low-code."

Het rapport stelt verder: "Appian blinkt uit in mobiele ontwikkeling, documentbeheer en beveiliging en isover de hele linie sterk op alle kritieke gebieden om geavanceerde DPA en DCM-eisen te ondersteunen. Klanten geven aan dat ze gebruik maken van de mogelijkheden van Appian voor bedrijfsbrede, mission-critical applicaties. Appian is zeer toegewijd aan een low-code strategie gericht op technisch onderlegde ontwikkelaars die werken met het platform in een kwestie van weken kunnen leren zonder programmeer achtergrond. Met dit in gedachten, past Appian goed bij organisaties die streven naar een low-code automatiseringsstrategie..."

"De workflow is de ruggengraat van elke onderneming, en de mogelijkheid om de workflow snel te optimaliseren en te automatiseren is de sleutel om voordeel op concurrenten te behalen." zegt Malcolm Ross, Deputy CTO bij Appian. "Onze expertise in het beheren van complexe bedrijfsprocessen met mensen, RPA en AI, in combinatie met ons leiderschap in low-code, maakt Appian de ideale keuze voor snelle en impactvolle digitale procesautomatisering."

Over Appian

Appian helpt organisaties snel applicaties en workflows te ontwikkelen met een low-code automatiseringsplatform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

