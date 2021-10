Appian vende empresas brasileiras, Atlantic Nickel e Mineração Vale Verde, para a Sibanye-Stillwater por um bilhão de dólares e royalties adicionais

LONDRES, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ --

Destaques

A Appian faz acordo de venda de suas empresas de propriedade integral Atlantic Nickel e Mineração Vale Verde para a Sibanye-Stillwater por:

- Um bilhão de dólares em dinheiro e;

- Um royalty adicional de 5,0% NSR (retorno de fundição líquida) sobre a produção da expansão subterrânea da Atlantic Nickel

A transação demonstra a capacidade da Appian de identificar e concretizar as oportunidades para criação de valor no setor de mineração, geração de retornos extraordinários para seus investidores

- Em 2018, a Appian adquiriu a Atlantic Nickel, em falência, por 68 milhões de dólares e a Mineração Vale Verde por 40 milhões de dólares

- Desde então, a Atlantic Nickel, conduziu um reinício bem-sucedido das operações, obteve resultados positivos de desempenho de custo no primeiro quartil C1, e definiu um recurso subterrâneo que amplia a vida da mina para 35 anos

- A Mineração Vale Verde desde então revisou seu estudo de viabilidade definitivo (DFS) e concluiu a construção e comissionamento de projetos antes do prazo previsto e dentro do orçamento e agora está aumentando as operações

A Appian tem a satisfação de constatar a aquisição de seus ativos pela Sibanye-Stillwater, uma empresa conhecida por sua visão estratégica, excelência operacional e gestão responsável

A transação marca a conclusão bem-sucedida para um processo dual-track altamente competitivo com interesse mútuo

A transação também representa a 4ª e a 5ª saídas da Appian, ou intenções para sair, este ano

- Segue a aquisição da Roxgold por 1,1 bilhão de dólares da Fortuna Silver; venda dos interesses de royalties da Appian sobre a mina de cobre da Caserones para a Nomad Royalty Company por 23 milhões de dólares à vista; e a venda dos royalties da Peak Resources de volta à empresa

A Appian manterá a exposição contínua de investimentos ao potencial de alta de ambos os ativos, por meio de:

- Um royalty NSR de 2,75% na Atlantic Nickel, que aumentará para 7,75% para metal a pagar produzido após a conclusão da Reserva de cava aberta de mineração;

- Um stream (acordo de venda antecipada) de 35% sobre receitas brutas de ouro na Mineração Vale Verde e;

- A posse de 100% da pós-aquisição da propriedade de exploração de ouro Pereiro Velho

O portfólio da Appian permanece bem posicionado para o crescimento com exposição às principais commodities de descarbonização

A Appian Capital Advisory LLP ("Appian" ou a "Empresa"), consultor de investimentos de valor de longo prazo concentrou fundos de capital privado que investem exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração, anuncia a venda de suas empresas brasileiras de portfólio focado em metais para baterias Atlantic Nickel ("Atlantic Nickel") e Mineração Vale Verde ("MVV") (em conjunto os "Ativos") para a Sibanye-Stillwater ("Sibanye") para uma consideração à vista de um bilhão de dólares (a "Transação") e um royalty NSR adicional de 5,0% sobre a produção da expansão subterrânea de Santa Rita.

A Appian adquiriu a Atlantic Nickel (anteriormente Mirabela Nickel), proprietária da Santa Rita, uma das maiores minas de sulfeto de níquel de cava aberta do mundo, localizada na Bahia, no Brasil ("Santa Rita"), em falência, em 2018. No mesmo ano, também adquiriu a MVV, proprietária do ativo projeto novo de cobre e ouro de cava aberta Serrote, localizado em Alagoas, no Brasil ("Serrote"). A transação reflete o progresso da empresa no sucesso em redução de riscos e melhoria dos ativos, demonstrando a força do modelo Appian e a capacidade da empresa de identificar, adquirir e otimizar projetos de mineração subvalorizados usando arbitragem técnica, criando valor significativo para seus investidores.

A reinicialização bem-sucedida da Atlantic Nickel e do comissionamento da MVV, combinada com o suporte de mercados de metais de base sólidos, em particular níquel e cobre para veículos elétricos e descarbonização, oferece um tempo lógico para a Appian sair dos ativos. A empresa considerou uma variedade de opções, incluindo listagem de ativos, e a transação segue um processo dual-track competitivo em vários estágios com interesse de um grande número de grupos em todo o mundo que buscam obter exposição aos metais de descarbonização. A Sibanye foi selecionada pela força de sua oferta e foco em ESG, com base em seu alinhamento com os valores e compromisso da Appian com a gestão responsável contínua dos ativos. Toda a força de trabalho da Atlantic Nickel e da MVV, que a Appian aumentou de cerca de 50 para 3.387 funcionários, será transferida para a Sibanye.

A Citi e a Standard Chartered atuaram como consultores financeiros de fusões e aquisições para a Appian na transação, com a McCarthy Tetrault como consultores jurídicos e a Ernst & Young como consultor fiscal, com a BMO e o RBC atuando como consultores financeiros em torno das opções de mercados de capital próprio.

Michael W. Scherb, fundador e CEO da Appian, comentou:

"Essas saídas, a quarta e a quinta da Appian este ano, destacam ainda mais a força de nosso modelo operacional único, com nossa capacidade de identificar, adquirir e desenvolver projetos de forma eficaz. A Sibanye será uma grande guardiã para esta base de ativos, e com nossa exposição contínua estou confiante de que a Atlantic Nickel e a MVV continuarão a oferecer valor de longo prazo, bem como a cuidar de suas comunidades locais e partes interessadas. A transação também destaca a forte e crescente demanda por commodities de descarbonização. O portfólio da Appian está idealmente posicionado para sua próxima fase de crescimento com um importante foco nos metais que impulsionam a transição global crítica de energia."

Exposição contínua da Appian aos ativos

Nos termos da Transação, a empresa manterá uma exposição significativa aos Ativos com um royalty de 2,75% sobre a cava aberta e um royalty de 7,75% sobre os recursos subterrâneos da produção da mina de Santa Rita da Atlantic Nickel e propriedades de exploração retida pela Atlantic Nickel, e um stream (acordo de venda antecipada) de 35% sobre receita bruta a pagar do ouro bruto das propriedades de exploração e mina Serrote da MVV.

A Appian está considerando alternativas estratégicas para seu portfólio de royalties.

A Appian também manterá o projeto de extração de ouro Pereira Velho, que será lançado a partir da MVV. Pereira Velho é um projeto de exploração de ouro altamente prospectivo localizado a 20 km a leste da mina de Serrote, composto por uma anomalia de ouro em solo de 1.500 metros e mineralização de ouro realizada em veios de quartzo-sulfeto. As atividades de exploração até o momento, incluindo uma campanha de perfuração contínua, renderam resultados promissores, incluindo interceptações de trincheira de 22m @ 1,05 g/t de ouro e 74m @ 0,63 g/t de ouro, bem como ouro visível em amostras de perfuração.

Aquisição e otimização da Atlantic Nickel

A Appian adquiriu a Atlantic Nickel de um processo complexo falido de 68 milhões de dólares em 2018, após identificar a oportunidade de implementar uma abordagem operacional diferencial para reiniciar a mina em uma posição de custo de primeiro quartil e se beneficiar de mais de um bilhão de dólares do capital anteriormente aplicado.

Em seguida, a empresa realizou um grande trabalho para melhorar e otimizar Santa Rita, desenvolvendo um plano de mineração redefinido com uma razão de decapeamento mais baixa e uma mineração mais seletiva, com reinicialização bem-sucedida em janeiro de 2020 e subsequente aceleração. A Appian desarriscou o ativo com uma estratégia operacional defensiva e definição de extensão subterrânea, impulsionando a criação de valor com uma posição de custo de primeiro quartil (custo C1 de USD 2,97/lb Ni a pagar desde a reinicialização do preço da níquel de USD 9,03/lb na data do anúncio).

A empresa tem aumentado significativamente os recursos em Santa Rita desde 2018 por meio de preenchimento sistemático e perfuração de expansão das áreas de cava aberta e de recursos subterrâneos. Desde a aquisição, a Appian tem sido capaz de estender a vida da mina de 27 anos para 35 anos no total, definindo um recurso subterrâneo de 202Mt total MI&I em 0,60% NiS, 0,19% Cu e 0,01% Co mais PGEs+Au.

Desde a reinicialização, a Appian ampliou a equipe da Atlantic Nickel de 40 a 2.527 funcionários, oferecendo empregos e benefícios locais significativos. Ao longo desse tempo, a Atlantic Nickel produziu 156 KT de concentrado de níquel contendo 21 KT de níquel, com 15 remessas de concentrado in-spec, enquanto o ativo gerou receita bruta de 286 milhões de dólares, com EBITDA de 118 milhões de dólares.

Aquisição e otimização da MVV

A empresa adquiriu a MVV da Aura Minerals por uma consideração total de 40 milhões de dólares em 2018, consistindo em um pagamento à vista de 30 milhões de dólares e um empréstimo de fornecedor subordinado de 10 milhões de dólares. A Appian identificou a Serrote como um projeto raro de cobre, pronto para construção, com créditos significativos de subprodutos preciosos de metal que poderiam se beneficiar da estratégia de arbitragem técnica da Appian.

A Appian iniciou um extenso trabalho técnico para otimizar o plano de mineração da Serrote em preparação para a construção, resultando em um estudo de viabilidade definitiva atualizado ("DFSU") que maximizou a eficiência e o perfil econômico do ativo. O plano de mineração de 14 anos e 4,1Mtpa da Appian validou o potencial de retornos aprimorados a partir de uma operação de menor escala, custo mais baixo, mais eficiente, com maior grau e razão de decapeamento mais baixa, ao mesmo tempo em que mantém a opcionalidade de expansão de médio prazo. A cava inicial de reserva de 50,4Mt baseia-se em um subconjunto dos recursos definidos com base em um preço defensivo de cobre de USD 2,70/lb, e existe mais potencial para estender a vida útil da mina e da produção de cobre dos 112Mt dos recursos de MI&I definidos.

A Appian desbloqueou valor significativo para os investidores, trazendo a Serrote à produção em maio de 2021 dentro do orçamento e antes do previsto, com 195 milhões de dólares gastos comparado com um orçamento inicial de 243 milhões de dólares. O desenvolvimento operacional e o crescimento da equipe de 10 para 860 funcionários, proporcionaram empregos significativos e desenvolvimento econômico para a comunidade local. A mina está prevista para operar com uma posição de custo C1 de segundo quartil defensivo de USD 1,11/lb de Cu líquido a pagar de subprodutos. A construção foi totalmente financiada pela Appian juntamente com uma instalação de financiamento de projetos de 140 milhões de dólares da Société Générale, ING e Natixis. Os termos de aceitação atraentes também foram garantidos para o concentrado de cobre-ouro de alta qualidade da Serrote, sendo a primeira remessa esperada antes do final do ano.

O programa de exploração da MVV continua a provar o potencial lateral regional mais amplo, identificando metas adicionais que poderiam ser trazidas para o plano de mineração da Serrote no longo prazo.

O impacto da Appian Way Charitable Foundation nas comunidades locais brasileiras

A fundação filantrópica da Appian desempenhou um papel fundamental no aprimoramento do engajamento social e comunitário, e estima-se que 37 mil pessoas tenham sido beneficiadas diretamente pelos programas da fundação nos três anos anteriores. Esperamos que a Sibanye continue uma abordagem semelhante. Para 2021, os administradores da AWCF aprovaram um orçamento social e comunitário combinado de 2,25 dólares para as operações da Appian no Brasil. Esse orçamento está sendo utilizado para apoiar iniciativas sociais nas comunidades locais, bem como medidas ambientais. Parte substancial do orçamento é dedicada à iniciativa de treinamento de professores STEAM que a AWCF está cooperando com a "Educando e a UNEAL", dois programas locais de treinamento de professores.

Perspectiva e foco estratégico

A Appian continuará a aprimorar seu modelo operacional único e focará em commodities de transição de energia usadas em baterias, veículos elétricos e sistemas de energia renovável, incluindo cobre e níquel, com 70% do fundo I e 50% do fundo II (até o momento) investidos neste setor crítico, equilibrados por investimentos em metais preciosos e outras commodities.

Sobre a Appian Capital Advisory LLP

A Appian Capital Advisory LLP é uma consultora de investimentos de fundos de capital privado focado em valor de longo prazo que investe exclusivamente em empresas de mineração e relacionadas à mineração.

Com um portfólio operacional global e quase cinco mil funcionários, a Appian é uma consultora líder de investimentos no setor de metais e mineração, com experiência global em toda a América do Sul, América do Norte, Austrália e África e um histórico de sucesso no apoio a empresas para que atinjam suas metas de desenvolvimento.

A Appian tem uma equipe mundial de mais de 50 profissionais experientes com escritórios em Londres, Toronto, Lima, Belo Horizonte e Sidney.

Para mais informações, acesse www.appiancapitaladvisory.com ou encontre-nos no LinkedIn ou Instagram.

Para mais informações:

Finsbury Glover Hering +44 (0)20 7251 3801 / [email protected]

Charles O'Brien, Richard Crowley, Theo Davies-Lewis

Appian Capital Advisory +44 (0)20 7004 0951 / [email protected]

Michael W. Scherb

