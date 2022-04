Appian wederom verkozen tot Customers' Choice klant in Gartner Peer Insights 2022

Gartner®: "Om in aanmerking te komen voor de Customers' Choice-onderscheiding moeten leveranciers een product hebben dat in deze markt vermeld wordt op Gartner Peer Insights en moet hun algemene rating (op basis van maximaal 5 sterren) hoger zijn dan of gelijk zijn aan de gemiddelde rating voor die markt. Ook moeten ze 50 of meer klantbeoordelingen hebben gehad (die daarvoor in aanmerking komen) tijdens de indieningsperiode van één jaar."

Op 31 december 2021 had Appian het hoogste aantal beoordelingen binnen Gartner Peer Insights voor de LCAP markt: 141 reviews met een Overall rating van 4,6 uit 5.

Voor meer informatie, lees het nieuwe rapport uit maart 2022: "Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms".

Hier volgen een aantal voorbeelden van beoordelingen van Appian eindgebruikers in de afgelopen 12 maanden:

"Je kan je ROI extreem verhogen door deze snelle ontwikkeling en implementatie van complexe zakelijke oplossingen."

— Senior Data Architect in de transportindustrie [ lees de review ]

"Met behulp van Appian vinden we onze business opnieuw uit."

— Chief Technology Officer in de media-industrie [ lees de review ]

"Go-To" platform voor alle bedrijfsbehoeften!"

— Senior Program Manager in the life sciences-industrie [ lees de review ]

"Maak jouw gebruikers, klanten en ontwikkelaars blij met Appian!"

— IT Developer in de productie-industrie [ lees de review ]

Pavel Zamudio-Ramirez, Chief Customer Officer bij Appian: "Wij geloven dat dit nieuwe rapport het bewijs is van onze focus op klantsucces en de kwaliteit van de ervaring die onze klanten krijgen met onze software en mensen."

Om de laatste versie van Appian zelf te proberen, meld je gratis aan op www.appian.com/platform/free-trial/

Disclaimer

Gartner® en Peer Insights™ zijn handelsmerken van Gartner, Inc. en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van Gartner Peer Insights bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen, en mag niet worden opgevat als verklaringen van feiten, noch vertegenwoordigen zij de standpunten van Gartner of haar gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in deze content wordt afgebeeld en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze content, over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Enterprise Low-Code Application Platforms, 31 maart 2022.

Over Appian

Appian is het uniforme platform voor verandering. Wij versnellen de bedrijfsvoering van onze klanten door de belangrijkste processtromen en mogelijke optimalisatie hiervan bij hen te identificeren, te ontwerpen en te automatiseren. Het Appian Low-Code Platform combineert alle essentiële capaciteiten die nodig zijn voor een versnelde uitvoering van werk: Process Mining + Workflow + Automation, in één gezamenlijk low-code platform. Appian is open, enterprise grade, en wordt vertrouwd door 's werelds grootste bedrijven. Voor meer informatie, bezoek www.appian.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1794219/Gartner_Appian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

SOURCE Appian