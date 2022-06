Apple e Major League Soccer apresentarão todos os jogos da MLS para o mundo todo por dez anos, começando em 2023

Do início de 2023 até 2032, os fãs poderão obter todos os jogos da MLS ao vivo assinando um novo serviço de transmissão da MLS, disponível exclusivamente por meio do aplicativo da Apple TV. Além de todo o conteúdo das partidas, o serviço fornecerá aos torcedores um novo programa semanal ao vivo de revisão dos jogos, para que eles nunca percam um gol emocionante ou uma defesa, assim como reprises de jogos, destaques, análises e outras programações originais. Este conteúdo ao vivo e sob demanda da MLS proporcionará uma visão detalhada dos bastidores dos jogadores e times favoritos dos torcedores. Uma ampla seleção de jogos da MLS e da Copa das Ligas, incluindo alguns dos maiores confrontos, também estará disponível sem custo adicional para os assinantes da Apple TV+, com um número limitado de jogos disponíveis gratuitamente. Como um benefício adicional para os fãs, o acesso ao novo serviço de transmissão da MLS será incluído nos pacotes de ingressos de temporada completa da MLS.

O conteúdo ao vivo e sob demanda da MLS no aplicativo da Apple TV estará disponível para qualquer pessoa com acesso à internet em todos os dispositivos em que o aplicativo possa ser encontrado, como iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K e Apple TV HD, Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO e outras TVs inteligentes, Amazon Fire TV e dispositivos Roku, consoles de jogos PlayStation e Xbox, Chromecast com Google TV e Comcast Xfinity. Os fãs também poderão assisti-los em tv.apple.com.

"A Apple é a parceira perfeita para acelerar ainda mais o crescimento da MLS e aprofundar a conexão entre nossos times e seus torcedores", disse o comissário da MLS, Don Garber. "Dada a capacidade da Apple de criar a melhor experiência de usuário da categoria e de alcançar fãs em todos os lugares, será incrivelmente fácil assistir aos jogos da MLS em qualquer lugar, seja você um super fã ou um espectador casual."

"Pela primeira vez na história dos esportes, os fãs poderão acessar tudo relacionado a uma grande liga esportiva profissional em um só lugar", disse Eddy Cue, vice-presidente de serviços da Apple. "É um sonho que se torna realidade para os torcedores da MLS e torcedores de futebol e de esportes. Sem fragmentação, sem frustração, apenas a flexibilidade de assinar um serviço conveniente com a MLS, em qualquer lugar e a qualquer hora que você queira assistir. Estamos ansiosos para ajudar mais pessoas a se apaixonarem pela MLS e apoiarem seu time favorito."

No lançamento, todos os jogos da MLS e da Copa das Ligas contarão com locutores narrando a ação em inglês e espanhol, e todos os jogos envolvendo equipes canadenses estarão disponíveis em francês. A Apple e a MLS também fornecerão uma cobertura aprimorada da liga e dos times para que os fãs possam acompanhar facilmente a liga ou seus times favoritos no Apple News, com a possibilidade de ver os destaques diretamente no aplicativo News.

Detalhes completos do novo serviço, inclusive quando os torcedores poderão se inscrever, preços de assinatura, detalhes específicos sobre a nova programação da MLS, um calendário de jogos aprimorado, equipes de transmissão, melhorias na produção e cobertura pré e pós-jogo, assim como todas as formas como os torcedores poderão desfrutar do conteúdo da MLS em todo o ecossistema da Apple, serão anunciados nos próximos meses.

A Major League Soccer é a liga de futebol que mais cresce no mundo, tendo dobrado em tamanho para 29 clubes nos últimos 15 anos. O impulso continuará à medida que o futebol crescer em toda a América do Norte rumo à Copa do Mundo da FIFA 2026, a ser sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com jogadores representando 82 países, a MLS tem o maior número global de jogadores em todos os esportes, e sua base de fãs é um dos públicos mais jovens e diversificados nos esportes da América do Norte.

A Apple revolucionou a tecnologia pessoal com a criação do Macintosh em 1984. Hoje, a Apple lidera o mundo da inovação com o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV. As cinco plataformas de software da Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS) proporcionam experiências perfeitas em todos os dispositivos Apple e permitem que os usuários façam ainda mais com serviços revolucionários como a App Store, Apple Music, Apple Pay e iCloud. A equipe de mais de 100 mil pessoas da Apple tem a missão de criar os melhores produtos do mundo e deixar o planeta melhor do que o encontramos.

Sediada em Nova York, celebrando sua 27ª temporada em 2022, a Major League Soccer conta com 28 clubes nos Estados Unidos e Canadá, além de um time de expansão em St. Louis, que começará a jogar em 2023. Para mais informações sobre a MLS, acesse www.MLSsoccer.com.

1 A Copa das Ligas e a Copa dos Campeões para os espectadores no México não estão incluídas.

"Temos visto uma mudança significativa na maneira como as pessoas consomem conteúdo, o que se acelerará nos próximos 24 meses. Este acordo é transformador para a Major League Soccer e impulsionará o crescimento de nossa liga."

- Jonathan Kraft – Proprietário da New England Revolution e membro do Comitê de Mídia da MLS

"Semelhante à criação do Soccer United Marketing 20 anos atrás, este é um momento crucial para nossa liga."

- Jeff Mallett - Coproprietário do Vancouver Whitecaps, ex-presidente e diretor de operações do Yahoo e membro do Comitê de Mídia da MLS

"A empresa mais bem-sucedida do mundo acredita no futebol norte-americano para firmar um compromisso histórico com a MLS."

- Stephen Kaplan – Coproprietário do D.C. United, cofundador do Oaktree Capital Group e membro do Comitê de Mídia da MLS

"É um cenário dos sonhos ter todos os jogos da Major League Soccer ao vivo, em um só lugar."

- Brandon Beck – Proprietário e codiretor do LAFC e copresidente e cofundador da Riot Games.

"Estamos à beira de uma oportunidade incrível. Esta parceria nos proporciona um caminho emocionante para o crescimento de nossa liga."

- John Ingram – Proprietário do Nashville SC.

