Applied Intuition acquiert CarSim, une Société de simulation de la dynamique des véhicules à la pointe de l'industrie

Mechanical Simulation est un leader technologique dans le développement et la distribution de logiciels de simulation de la dynamique des véhicules depuis plus de 25 ans. Ses produits - CarSim, TruckSim, BikeSim et SuspensionSim - fournissent des prédictions précises et réalistes du comportement des véhicules dans le monde réel. Mechanical Simulation soutient plus de 200 OEM et fournisseurs de niveau 1, ainsi que des centaines d'universités et de groupes de recherche gouvernementaux dans le monde entier.

Les modèles précis de dynamique des véhicules de Mechanical Simulation complètent les offres de simulation d'autonomie d'Applied. Grâce à cette acquisition, les deux équipes visent à fournir les outils de simulation et de validation les plus performants et les plus précis au monde pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et le développement de l'autonomie. Leurs produits permettent d'analyser les performances des véhicules dans des environnements simulés complexes et de valider la sécurité de tout système ADAS ou VA.

« Je suis fier d'accueillir l'équipe de Mechanical Simulation dans la famille Applied », a déclaré Qasar Younis, cofondateur et PDG d'Applied Intuition. « CarSim est un pilier dans la communauté de la dynamique. Les ingénieurs en véhicules autonomes savent que des modèles de dynamique de véhicule précis et réalistes sont essentiels pour créer des simulations qui reflètent le monde réel. Mechanical Simulation a passé des décennies à construire sa technologie de dynamique des véhicules, leader dans sa catégorie, et son expertise inégalée dans ce domaine. De plus, bon nombre de nos clients utilisent CarSim et TruckSim en conjonction avec notre simulateur principal, Simian. Cette acquisition est une prochaine étape naturelle pour renforcer la collaboration entre nos produits et soutenir plus profondément nos clients et partenaires. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Applied Intuition pour mener à bien la mission de fournir des outils de développement de pointe aux ingénieurs en autonomie », a déclaré Mike Sayers, cofondateur, PDG et directeur technique de Mechanical Simulation Corporation. « Nos clients et partenaires pourront continuer à utiliser nos produits exactement de la même manière. Mais en travaillant ensemble, nos deux sociétés seront également en mesure d'offrir une solution complète qui prendra en charge des flux de travail complets pour nos clients et partenaires. »

À propos d'Applied Intuition

En tant que principal facilitateur du développement des véhicules autonomes, Applied Intuition équipe les équipes d'ingénierie et de développement de produits avec des logiciels qui rendent la mise sur le marché de l'autonomie plus rapide, plus sûre et plus facile. La série de produits d'Applied, axée sur la simulation, la validation et la gestion des données de conduite, fournit une infrastructure sophistiquée conçue pour être mise à l'échelle. Basée dans la Silicon Valley, avec des bureaux à Los Angeles, Detroit, Washington, D.C., Munich, Séoul et Tokyo, l'équipe d'Applied est composée d'experts en autonomie, en logiciels et en automobile du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site Web https://applied.co .

À propos de Mechanical Simulation Corporation

Mechanical Simulation Corporation est un leader technologique dans le développement et la distribution de logiciels avancés utilisés pour simuler les performances des véhicules dans une grande variété de conditions. La Société a été créée en 1996 et, depuis son siège social d'Ann Arbor, dans le Michigan, elle fournit des progiciels de simulation pour voitures, camions et motos, des formations et un soutien continu à plus de 200 équipementiers et fournisseurs de niveau 1, à des centaines d'universités et de groupes de recherche gouvernementaux, ainsi qu'à des centaines de simulateurs de conduite. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.carsim.com .

