Approbation d'une étude d'impact environnemental pour un projet de potasse

Le projet Albany est écologiquement durable et prêt pour la prochaine phase de développement

SASKATOON, Saskatchewan, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Le projet Albany de CanPacific, qui comprend la mise en valeur de sa propriété KL262 et un projet d'extraction de potasse par dissolution de 3,25 millions de tonnes par année, a été approuvé pour sa prochaine phase de développement sur base d'une évaluation environnementale rigoureuse effectuée par le ministère de l'Environnement de la Saskatchewan.

CanPacific a soumis une déclaration finale de l'impact environnemental au ministère de l'Environnement de la Saskatchewan en juillet 2018. CanPacific a mené de vastes études indépendantes sur la faune, les zones humides et les plantes rares dans le cadre du projet, en s'engageant à respecter les mesures de protection énoncées dans les lignes directrices de la Saskatchewan sur les restrictions d'activité pour les espèces sensibles.

L'entreprise a retenu les services de SNC-Lavalin (Saskatoon) pour réaliser l'étude d'impact environnemental approfondie du projet et offrir son expertise dans le cadre du processus d'approbation des permis.

« Nous sommes fermement engagés à développer un projet qui est durable sur le plan environnemental et qui respecte nos voisins », a déclaré David Waugh, chef de la direction de CanPacific. « Nous sommes heureux que le projet puisse aller de l'avant avec l'approbation du ministère, l'appui des municipalités rurales locales et l'appui solide des parties prenantes de toute la région. »

Le ministère a approuvé le projet sous réserve de conditions et d'engagements que CanPacific a pris pour minimiser les impacts du projet sur la végétation, les zones humides et la faune, notamment :

Aucun impact sur les pâturages publics ou les prairies publiques.

L'emplacement de l'usine doit éviter le ruisseau Wascana et ses affluents.

Compensations écologiques ou compensations complètes pour toute perte d'habitat de zones humides, de pâturages ou de prairies.

Aucun impact sur la qualité ou l'approvisionnement des aquifères locaux.

Pour affirmer la durabilité du projet, CanPacific a lancé des consultations exhaustives auprès des parties prenantes sur une période de sept ans et elle a obtenu la participation des autorités locales et régionales, des gouvernements autochtones, des propriétaires fonciers et des groupes communautaires.

« Nous nous engageons à tenir des conversations significatives et continues sur les besoins, les attentes et les préoccupations des parties prenantes en nous appuyant sur les nombreuses relations de travail solides que nous avons établies grâce à nos efforts de participation », a déclaré Kent Carter, directeur HSCE pour CanPacific. « Le maintien du fort soutien des parties prenantes que nous avons reçu jusqu'à présent est une priorité. »

CanPacific Potash

CanPacific Potash Inc., dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada, est une coentreprise entre North Atlantic Potash Inc. à 68 % (une filiale de PJSC Acron) et Rio Tinto Potash Management Inc. à 32 % (une filiale de Rio Tinto plc). PJSC Acron est l'un des plus grands producteurs d'engrais multi-minéraux au monde et Rio Tinto compte parmi les plus grandes sociétés minières et métallurgiques du monde. Pour en apprendre davantage : canpacificpotash.com.

Projet de potasse Albany

Le projet Albany est une mine de potasse par dissolution de 3,25 Mt/a proposée dans le sud de la Saskatchewan. Pour en savoir plus : projectalbany.ca.

David Waugh, chef de la direction, +1 306 975 0210

Related Links

www.canpacificpotash.com



SOURCE CanPacific Potash