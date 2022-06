Apps UP retorna com prêmios em dinheiro de mais de USD 1 milhão

"Este concurso está agora em seu terceiro ano consecutivo", disse Wang Yue, presidente da Huawei Consumer Cloud Service Application Ecosystem BU, no evento de lançamento da competição. "A Huawei espera reunir as habilidades dos desenvolvedores em todo o mundo para oferecer aplicativos e experiências inteligentes nos dispositivos da Huawei para mais consumidores em todo o mundo, para um futuro digital no presente", complementou Wang.

Apps Up 2022 conta com sete categorias de prêmios em cinco regiões de competição

O concurso, lançado simultaneamente na Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África e China, está dividido nas seguintes etapas: Inscrição e Envio, Preliminares, Avaliação Pública e Finais Regionais.

Juntamente com as categorias Best App, Best Game, Best Social Impact App, All-Scenario Coverage Award e Tech Women's Award, a região de competição da China deste ano incluiu o Prêmio de Inovação Best Huawei Mobile Services (HMS), que incentiva os desenvolvedores a criar aplicativos que integrem novos recursos e serviços da HMS, bem como o Prêmio Student Innovation, que reconhece estudantes desenvolvedores excepcionais que apresentam trabalhos inovadores enriquecidos com a experiência Seamless AI.

Prêmios especiais também foram criados para algumas regiões de competição com o objetivo de localizar o ecossistema HMS, incluindo o Best Arabic App na região de competição do Oriente Médio e África, o prêmio Best Game Innovation na região de competição da América Latina e o AppGallery Rising Star App na região de competição da Ásia-Pacífico.

Apps Up 2022 apresenta novos incentivos interessantes para os participantes

Os concorrentes deste ano também podem obter uma variedade de incentivos interessantes, incluindo os vouchers de serviço serverless da AppGallery Connect.

Alinhando-se com sua estratégia de vida Seamless AI, a Huawei lançou uma série de recursos HMS que suportam uma variedade de dispositivos e oferecem continuamente uma melhor experiência de vida de IA para usuários em todos os cenários.

O ecossistema HMS da Huawei continuará a capacitar os desenvolvedores. O Apps UP, como uma das muitas plataformas disponíveis para os desenvolvedores ingressarem no ecossistema HMS, inspirará os desenvolvedores a criarem aplicativos e serviços de vida de IA mais inovadores em vários campos, para um público global.

Para mais informações, acesse: [link]

Sobre a HUAWEI Mobile Services (HMS)

A HUAWEI Mobile Services faz parte do Huawei Consumer Business Group, cujo objetivo é oferecer uma experiência móvel completa aos usuários de todo o mundo. Em 31 de dezembro de 2021, a HUAWEI Mobile Services contava com 730 milhões de usuários em mais de 170 países, proporcionando uma vida inteligente para cada usuário de dispositivos da Huawei.

