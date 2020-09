Appsbroker devient fournisseur de services gérés Google Cloud

Appsbroker est l'un des partenaires de Google Cloud qui fournit des services gérés de réponse rapide dans des secteurs essentiels tels que les services financiers, la fabrication et la vente au détail, avec des clients tels que Jaguar Land Rover, Santander et d'autres grandes multinationales. L'entreprise continue d'investir massivement dans ses principaux domaines d'activités, soit la modernisation des applications, des données et de l'infrastructure, et met plus particulièrement l'accent sur ses pratiques en matière d'apprentissage machine, d'Anthos et de SAP.

Le statut MSP repose sur une suite de réalisations avec Google Cloud, notamment sur des « Spécialisations » en matière de développement d'applications, d'analyse des données, et d'infrastructure, ainsi que sur l'obtention du prix Partenaire de l'année dans la catégorie Spécialisation – Développement d'applications en avril 2020.

« Notre programme MSP reconnaît les partenaires qui ont su démontrer leur capacité à mettre en œuvre des opérations de soutien technique abouties, une vaste expérience infonuagique et des capacités de développement et d'exploitation étendues dans le cadre d'un processus d'audit rigoureux », a déclaré Carolee Gearhart, Worldwide Channel Sales chez Google Cloud.

« Appsbroker offre systématiquement un service d'excellence à certains des clients de Google Cloud les plus importants, ouvrant la voie pour créer de la valeur à long terme avec les principaux clients. Stratégiquement, cette réalisation place Appsbroker en meilleure position pour aider nos clients communs à l'échelle mondiale. C'est donc un grand pas en avant pour les deux entreprises. »

Mike Conner, PDG et fondateur d'Appsbroker, a ajouté :

« Nous sommes ravis d'être reconnus par Google Cloud pour les services de classe mondiale que nous offrons à nos clients communs. Je suis très fier de toute l'équipe et je suis heureux que Google Cloud ait été si impressionné par nos collaborateurs et nos processus. Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante de notre relation avec Google Cloud qui soutient nos ambitions en EMOA et notre récent investissement dans l'entreprise, Anthos, SAP sur la plateforme Google Cloud et l'apprentissage machine. »

À propos d'Appsbroker

Appsbroker est l'un des fournisseurs de services gérés (MSP) Google Cloud les plus importants de la région EMOA.

Nos services de classe mondiale aident les multinationales et les grandes entreprises du monde entier à moderniser leurs applications, leurs données et leur infrastructure à un rythme soutenu, de la mise en œuvre des applications dans l'infonuagique hybride au déploiement d'un apprentissage machine complexe en passant par la migration de SAP vers la plateforme Google Cloud.

Notre utilisation de Agile Systems Integrator (ASI) signifie que nous collaborons avec les clients pour fournir des résultats rapides avec une réelle valeur opérationnelle, en alliant la meilleure technologie avec les méthodologies les plus modernes.

Appsbroker est partenaire de l'année Google Cloud dans la catégorie Spécialisation –Développement d'applications et dispose de trois spécialisations Google Cloud.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1249287/Google_Partner_Badge.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1249288/Conner_and_Gearheart.jpg

SOURCE Appsbroker