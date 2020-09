Appsbroker zum Google Cloud Managed Service Provider ernannt

Appsbroker gehört zu den Google Cloud-Partnern, die Kunden in unternehmenskritischen Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Fertigung und Einzelhandel schnell verwaltete Betreiberlösungen anbieten. Zu den Kunden zählen Jaguar Land Rover, Santander und andere Weltkonzerne. Das Unternehmen investiert weiterhin in erheblichem Umfang in seine Kernschwerpunkte der Modernisierung von Anwendungen, Daten und Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen maschinelles Lernen, Anthos und SAP.

Der MSP-Status gründet auf einer Reihe von Errungenschaften mit Google Cloud wie beispielsweise Spezialisierungen in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Datenanalyse und Infrastruktur sowie die Auszeichnung als Spezialisierungspartner für Anwendungsentwicklung des Jahres im April 2020.

„Unser MSP-Programm zeichnet Partner aus, die im Rahmen eines strengen Prüfungsprozesses erfolgreich mit ausgereifter technischer Unterstützung, fundierter Cloud-Erfahrung und umfassenden DevOps-Fähigkeiten überzeugen", erklärte Carolee Gearhart, Vice President für Worldwide Channel Sales bei Google Cloud.

„Appsbroker bietet einigen der größten Kunden von Google Cloud stets ein Spitzenniveau und ist damit in der langfristigen Wertschöpfung für unsere Großkunden führend. Strategisch gesehen positioniert diese Leistung Appsbroker besser dafür, unsere gemeinsamen Kunden weltweit zu unterstützen. Das ist ein großer Fortschritt für beide Unternehmen."

Mike Conner, CEO und Gründer von Appsbroker, fügte hinzu:

„Wir freuen uns sehr, von Google Cloud für unsere erstklassigen Dienstleistungen, die wir unseren gemeinsamen Kunden zur Verfügung stellen, gewürdigt zu werden. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und freue mich, dass Google Cloud von unseren Mitarbeitern und unseren Methoden so beeindruckt ist. Dies ist ein spannender nächster Schritt in unserer Google Cloud-Beziehung, der unsere EMEA-Ambitionen und unsere jüngsten Investitionen in den Bereichen Corporate, Anthos, SAP auf GCP-Migration und maschinelles Lernen unterstützt."

Über Appsbroker

Appsbroker ist einer der größten Anbieter verwalteter Dienste (Managed Services Provider, MSP) in der EMEA-Region, der ausschließlich über Google Cloud betrieben wird.

Unsere erstklassigen Dienstleistungen unterstützen multinationale und führende Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre Anwendungen, Daten und Infrastrukturen schnell zu modernisieren – von der Implementierung der Anwendungen in der Hybrid Cloud über die Bereitstellung komplexen maschinellen Lernens bis hin zur Migration von SAP auf die GCP.

Unser ASI-Ansatz (Agile Systems Integrator) bedeutet, dass wir mit den Kunden zusammenarbeiten, um schnelle Ergebnisse mit echtem Unternehmenswert zu erzielen und die beste Technologie mit den modernsten Methoden zu verbinden.

Appsbroker hat die Google Cloud-Auszeichnung als Spezialisierungspartner für Anwendungsentwicklung des Jahres erhalten und verfügt über drei Google Cloud-Spezialisierungen.

