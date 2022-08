AppSealing es reconocido como proveedor de muestra en el Hype Cycle™ de Gartner® para seguridad de aplicaciones en 2022

LOS ÁNGELES, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- AppSealing, una solución líder de protección de aplicaciones móviles de extremo a extremo basada en la nube de INKA Entworks, anunció que fue designada como proveedor de muestra en el Hype Cycle de Gartner para seguridad de aplicaciones en 2022. Fue nombrada en la categoría de blindaje de aplicaciones. El reconocimiento llega después de una serie de logros de clientes, innovaciones en productos y elogios de la industria.

El informe cubre múltiples tecnologías, entre ellas política como código, gestión de posiciones de seguridad de SaaS, SBOM, pruebas de seguridad de API y protección contra amenazas de API, entre otras. Considera dos amplias familias de funcionalidades para el blindaje de aplicaciones: endurecimiento y antimanipulación, y señala que "la adopción del blindaje de aplicaciones experimenta un crecimiento para los dispositivos móviles orientados al consumidor en verticales de industrias como aplicaciones de videojuegos, servicios financieros, comercio minorista en línea, atención médica, seguros y automotriz". También ofrece impulsores, obstáculos y recomendaciones de los usuarios.

Subrayando la importancia de la seguridad en las aplicaciones, Gartner menciona: "Los líderes de seguridad y gestión del riesgo necesitan adoptar una visión componible de la seguridad en las aplicaciones. Deberían enfocarse en orquestar múltiples innovaciones en seguridad de aplicaciones que sirvan como una defensa coherente, en lugar de depender de un conjunto de productos independientes".

"El blindaje de aplicaciones y la seguridad han sido un área de enfoque clave para nosotros en AppSealing. Nos complace ayudar a las compañías del mundo a gestionar sus necesidades en seguridad de aplicaciones móviles a través de una sola plataforma integral. Ya sea innovando constantemente, ajustando nuestras ofertas o respondiendo a las necesidades cambiantes del mercado, AppSealing está a la vanguardia. Creemos que este reconocimiento de Gartner nos ayudará a dar otro paso más para aprovechar el poder de las estrategias de blindaje de aplicaciones sólidas para hacer posible una experiencia de usuario sin inconvenientes y a la vez facilitar que las compañías ahorren costos y ganen reputación", sostuvo James Ahn, director ejecutivo de INKA Entworks, compañía que desarrolla AppSealing, una solución de seguridad de aplicaciones móviles para marcas globales. "Creemos que ser nombrados por Gartner como proveedor de muestra refuerza el valor de la solución que desarrollamos para nuestros clientes".

AppSealing ha estado a la vanguardia de la innovación gracias a las capacidades de los productos que se actualizan de manera constante en función del cifrado de datos, la seguridad de las aplicaciones móviles y, en particular, las funciones de autoprotección de aplicaciones en tiempo de ejecución (RASP). La solución les permite a los equipos dedicados a esta área trabajar en la adición de seguridad de aplicaciones móviles escalables a su pila tecnológica de una manera sencilla y sin inconvenientes con una oferta en SaaS y en las instalaciones. Con clientes distribuidos en geografías e industrias como las de juegos, servicios financieros, comercio en línea, comercio electrónico, seguros, aplicaciones gubernamentales y verticales de atención médica, AppSealing ofrece un panel de análisis de amenazas en tiempo real para prevenir y detectar ataques como manipulación, ingeniería inversa, entornos poco confiables, robo de IP y emuladores.

Gartner, "Hype Cycle for Application Security, 2022", Dionisio Zumerle, 11 de julio de 2022.

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en nuestras publicaciones de investigación, y no les recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner® y Hype Cycle™ son marcas comerciales y marcas de servicios registradas de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de AppSealing:

AppSealing es una sólida solución de seguridad de aplicaciones de 360 grados que protege a Android, iOS y aplicaciones móviles híbridas en minutos sin NINGÚN TIPO DE CODIFICACIÓN.

Para obtener más información, visite AppSealing o escriba a [email protected]

