AppsFlyer: Crece 29.3% la instalación de apps móviles en Latinoamérica

El reporte The State of App Marketing in Latin America 2020 de AppsFlyer revela que México y Brasil lideran el crecimiento en instalaciones, uso e ingresos de aplicaciones móviles en Latinoamérica

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- AppsFlyer, líder global en atribución móvil y análisis de datos, presentó The State of App Marketing in Latin America 2020, el reporte más completo de aplicaciones móviles, que indica que el confinamiento por el SARS-CoV-2 aceleró el crecimiento de la economía de las apps en Latinoamérica, donde repuntaron las instalaciones 29.3%. México (65% más) y Brasil (50% más) destacan en aumento de los ingresos.

Las categorías que dominan el mercado invierten en publicidad, a través de los anuncios captan entre el 40% y 87% de los usuarios. Las apps con más instalaciones en la región son juegos, en Brasil destaca compras y finanzas, mientras que en México, Argentina y Colombia servicios. La inversión en marketing es necesaria para generar instalaciones, actividad y adquisiciones. La categoría con mayor tasa de usuarios de paga en la región es compras.

Las apps que no son de juegos son más atractivas para el fraude publicitario, principalmente finanzas. En promedio más de la mitad de los robos se hace a través de bots.

Las apps chinas pierden fuerza, en 2018 acaparaban 48 por ciento del mercado Latinoamericano y en 2020 su cuota cayó 56%, las brasileñas ganaron presencia con un crecimiento del 125%.

El año anterior el 60 por ciento de la instalación de apps provenía de las campañas publicitarias, 30 por ciento más que en 2017. En Latinoamérica se invertirán 3.1 mil millones de dólares en campañas de marketing para la instalación de apps, que corresponde al 6% de la inversión publicitaria en el mundo, y crecerá 122% en 2020 para sumar 6.9 mil millones de dólares.

"La sustentabilidad de una aplicación, hoy más que nunca, depende de las audiencias de calidad. Centrarse en los datos posteriores a la instalación permite determinar cómo son las audiencias ideales, y entender qué canales, campañas y medios los han originado", dijo Daniel Junowicz, Director General para América Latina en AppsFlyer.

El reporte The State of App Marketing in Latin America 2020 de AppsFlyer está disponible en https://www.appsflyer.com/sp/resources/ .

