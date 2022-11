Apptio améliore la prévision des dépenses dans le cloud pour les entreprises de l'ère numérique avec une nouvelle solution de planification

L'ajout à la plateforme Apptio permettra de prévoir les dépenses futures en matière de cloud et de simplifier la planification du déploiement du cloud dans les entreprises

BELLEVUE, Wash, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Apptio, le principal fournisseur d'applications de gestion des affaires technologiques (TBM), a annoncé aujourd'hui la planification financière du cloud, une solution de pointe qui permet aux leaders du cloud de créer des prévisions précises, basées sur les conducteurs, en tenant compte des dépenses futures planifiées, des changements de priorités et d'autres conducteurs de coûts, ce qui permet d'obtenir des prévisions de dépenses cloud plus fiables et défendables. Apptio invite les personnes intéressées à s'inscrire à la version bêta dès aujourd'hui.

Le rapport 2022 sur l'état de FinOps indique que la grande majorité des praticiens de FinOps sont actuellement confrontés à des processus disjoints pour établir leurs prévisions en matière de cloud computing, ce qui les amène à s'appuyer sur des méthodes de planification collaborative ad hoc, des informations cloisonnées et des outils mal adaptés, d'où un manque d'appropriation par l'équipe, de visibilité et de flexibilité dans leur planification. Leader établi de longue date dans le domaine de la planification informatique, Apptio a construit son expertise en s'associant à plus de 1 800 clients mondiaux pour résoudre des défis complexes de planification des investissements au cours des 15 dernières années. Avec cette annonce, Apptio étend ses capacités de leader du marché pour répondre aux défis uniques de la planification financière cloud, ouvrant une nouvelle voie avec une solution de planification qui améliore les prévisions avec la logique commerciale, incorpore les priorités à travers de multiples groupes de parties prenantes, et fournit la flexibilité pour s'adapter aux changements au fur et à mesure qu'ils se produisent.

C'est ce qui rend la planification financière cloud d'Apptio vraiment unique : plutôt que de simplement s'appuyer sur les données passées pour prédire les besoins futurs, la planification financière cloud capte et analyse les entrées de l'équipe — y compris les inducteurs de coûts détaillés, les nouveaux investissements et les changements de plan en cours de route — pour prévoir et suivre les dépenses avec plus de précision pour la responsabilité. Il offre également un espace de travail collaboratif unique en son genre permettant d'impliquer les parties prenantes tout au long du processus de planification.

« Avec Cloud Financial Planning, nous utilisons l'expertise et la compréhension uniques d'Apptio en matière de processus de gestion financière et nous les associons à notre capacité à ingérer, interpréter et modéliser les données d'utilisation du cloud », a déclaré Jeremy Ung, directeur de la technologie chez Apptio. « C'est important non seulement parce que nous sommes à l'origine de l'innovation dans cette catégorie, mais aussi parce que nous équipons nos clients d'outils indispensables pour prendre en charge les nouveaux paradigmes technologiques et les adapter. Ces capacités seront déterminantes pour aider les décideurs à faire participer les parties prenantes au processus de planification et à automatiser la consolidation des données budgétaires afin de créer des plans financiers précis. »

Améliorer la planification à long terme grâce à l'analyse des données

La plupart des entreprises qui ingèrent des rapports d'utilisation cloud sont sous-équipées pour mettre en œuvre des processus efficaces de gestion financière cloud. Même les entreprises qui ont une connaissance approfondie du processus de planification de ce type de technologie ne peuvent pas consommer ou traiter efficacement les millions de lignes de données qui proviennent d'un rapport standard sur l'utilisation du cloud. Bien qu'il existe de nombreuses méthodes d'estimation des coûts des ressources cloud individuelles, il n'y avait jusqu'à présent aucun outil permettant aux clients de créer des plans exploitables et défendables pour les futurs déploiements cloud.

Cloud Financial Planning permettra aux clients d'Apptio de :

Planifier l'avenir. Cloud Financial Planning est le premier outil du secteur à reconnaître que les charges de travail basées sur le cloud se comportent fondamentalement différemment des serveurs et du stockage. Il fournit un outil de planification complet pour les caractéristiques uniques de ces charges de travail.

Cloud Financial Planning est le premier outil du secteur à reconnaître que les charges de travail basées sur le cloud se comportent fondamentalement différemment des serveurs et du stockage. Il fournit un outil de planification complet pour les caractéristiques uniques de ces charges de travail. Exécutez des analyses de scénarios de simulation dans le cloud. Contrairement aux solutions qui s'appuient sur des entrées simples ou sur la consommation passée pour générer une prévision linéaire, les clients peuvent désormais tenir compte de la croissance prévue ou des nouveaux coûts nets et intégrer l'analyse de scénarios et l'optimisation des coûts dès la phase de planification.

Contrairement aux solutions qui s'appuient sur des entrées simples ou sur la consommation passée pour générer une prévision linéaire, les clients peuvent désormais tenir compte de la croissance prévue ou des nouveaux coûts nets et intégrer l'analyse de scénarios et l'optimisation des coûts dès la phase de planification. Adaptez-vous aux paramètres changeants des initiatives cloud. Cloud Financial Planning s'appuie sur l'expérience approfondie d'Apptio et sur les meilleurs algorithmes financiers de sa catégorie pour consolider automatiquement les entrées budgétaires et calculer les coûts du cloud, même dans des environnements qui évoluent rapidement.

Les clients actuels de Cloudability sont invités à s'inscrire à la version bêta à l'adresse https://www.apptio.com/cfp-beta

