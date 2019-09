APPTUTTi devient le nouveau partenaire du portail de distribution d'Unity et fournit aux développeurs de jeux mobiles un accès aux magasins d'applications chinois

UDP réduit les complexités d'ingénierie liées à la publication dans différents magasins d'applications, permet aux développeurs de publier et d'exploiter leurs jeux sur les marchés locaux, et relie les développeurs et le public mondial. Il suffit aux développeurs de créer leur jeu une fois pour toutes et de le télécharger sur UDP où il sera automatiquement reconditionné et envoyé vers les magasins d'applications partenaires. Plus de 50 % de tous les nouveaux jeux mobiles sont créés grâce à Unity.

APPTUTTi collabore avec les développeurs afin de lancer leurs applications et leurs jeux avec succès en Chine. Le portail, inégalable et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, affiche pour les développeurs le rendement en temps réel et des données de paiement pour leurs jeux et applications, qui peuvent améliorer leur compréhension du comportement et de l'acquisition des utilisateurs. L'accès est gratuit pour trois des principaux magasins d'applications chinois, plusieurs options de paiement sont disponibles, comme les achats intégrés (in-app purchasing - IAP), ainsi que de la publicité. Le SuperSDK, gratuit, offre aux développeurs toutes les ressources nécessaires pour intégrer et adapter leurs applications et leurs jeux aux utilisateurs de mobiles chinois et au marché mobile chinois. Le SuperSDK permettra aux développeurs d'économiser du temps, de résoudre des problèmes techniques et d'augmenter leur efficacité et leur efficience.

De plus, les services de protection de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur (ISBN), essentiels pour les jeux comprenant des achats intégrés, sont disponibles pour répondre aux inquiétudes des développeurs quant à la sécurité de leurs créations. APPTUTTi est la porte d'entrée idéale pour la Chine.

« APPTUTTi et Unity partagent le même objectif, qui est de résoudre le problème difficile de la distribution de jeux dans différents magasins d'applications sur les marchés locaux. Les développeurs d'Unity sont désormais en mesure d'accéder au marché chinois et de nombreuses opportunités pourront voir le jour. » Donald Tang - PDG d'APPTUTTi

APPTUTTi est le premier portail en ligne accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet aux développeurs de jeux et d'applications de lancer leurs projets en Chine et sur d'autres marchés potentiels.

