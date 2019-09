APPTUTTi wird neuester Partner des Unity Distribution Portal und ermöglicht Spieleentwicklern Zugang zu chinesischen App-Stores

HONG KONG, 13. September 2019 /PRNewswire/ -- APPTUTTi kündigte heute an, der neueste Store im Unity Technologies Unity Distribution Portal (UDP) geworden zu sein. APPTUTTi ist ein rund um die Uhr verfügbares Online-Portal, das App- und Spieleentwickler beim Markteintritt in China unterstützt. UDP ist die effizienteste Möglichkeit für Spieleentwickler, verschiedene Stores auf aufstrebenden Märkten zu erreichen und dort ihre Spiele zu veröffentlichen und zu betreiben. Die neue Zusammenarbeit gibt Entwicklern die Möglichkeit, ihre Spiele durch UDP in China zu vertreiben.