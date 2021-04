Appy Pie Ajuda Empresas a Criarem seus Próprios Aplicativos em Minutos sem Programação

BRASILIA, Brazil, 1 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie, uma plataforma de desenvolvimento sem codificação, ajuda as empresas a criarem seus próprios aplicativos móveis sem qualquer programação. Quer seja um negócio pequeno ou grande, a interface de seleção simples do criador ajuda aos usuários a converterem suas ideias em um aplicativo. Elaconsiste em recursos altamente funcionais, como notificações push, foto, vídeo, formulários, contato, diretório e muito mais. Os aplicativos criados nela são fáceis de usare rápidos, e oferecem uma experiência de aplicativo nativa. Além disso, os usuários podem ajustar o layout de conteúdo e elementos para garantir que seu aplicativo seja fácil de usar.

A Appy Pie permite que pequenas empresas criem aplicativos para iPhone e Android em alguns passos. Com este criador, os usuários personalizam a interface, escolhemo esquema de cores, colocam logotipos, ícones e muito mais para seus apps. Além disso, ela também ajuda seus clientes a publicar seus aplicativos móveis nas lojas do Google e da Apple. Qualquer pessoa com ideias para um app podecadastrar-se, inserir o nome do aplicativo, adicionar os recursos desejados e játem um aplicativo pronto para publicação.

"O desenvolvimento de aplicativos móveis não está mais restrito às grandes empresas. A Appy Pie permite que você crie seu próprio aplicativo, independentemente de seu conhecimento ou experiência com programação. O criador de aplicativos da Appy Pie tornou o desenvolvimento de aplicativos móveis acessível para empresas de diferentes tipos e tamanhos. " disse Abhinav Girdhar, CEO e fundador da Appy Pie.

Com usuários em todo o mundo, a Appy Pie conquistou uma posição de grande reverência entre seus concorrentes. Servindo em múltiplas plataformas, como iOS e Android, ela ajudou centenas de milhares de pequenas empresas a expandir seus negócios, trazendo seus serviços para um público mais amplo. Com o objetivo de atender clientes de todo mundo, ela opera em uma ampla variedade de idiomas, incluindo francês, árabe, alemão, português, etc., e oferece uma linha de suporte dedicada 24h.

Sobre a Appy Pie

A Appy Pie, uma marca comercial da Appy Pie LLP, é líder incomparável no mercado de aplicativos sem programação. Ela ajuda pequenos e médios negócios, empresase organizações em geral a transformar suas ideias em realidade, sem nenhum conhecimento técnico. Com produtos como Criador de Aplicativos, Software de Design, Criadores de Website, de Chatbot, Live Chat e Workflow, empresas ou organizações de qualquer tamanho podem criar, conectar e implantar aplicativos e tecnologias para mudar a forma como eles funcionam e aumentar a produtividade com facilidade atravésde soluções sem programação. Com escritórios localizados em Warrenton, Virgínia, e Noida, Índia, a Appy Pie atende clientes em mais de 150 países.

Para obter mais informações, visite: https://pt.appypie.com

Contato de Mídia

Renata Macedo

[email protected]

+55 21 3958-8707 e +351 308 805 019

