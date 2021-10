Appy Pie AppMakr oferece um guia simples sobre como criar um aplicativo

SÃO PAULO, 29 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- Appy Pie, a solução mais abrangente em Criação de Aplicativo DIY do mundo, oferece aos usuários um passo-a-passo simples para criar um aplicativo do zero. O guia intuitivo ajuda os usuários a desenvolver aplicativos móveis em 10 passos simples sem qualquer programação.

Appy Pie AppMakr é avaliado consistentemente como o melhor software de construção de aplicativos sem programação. Com a Appy Pie AppMakr, os usuários criam aplicativos que os ajudam a se envolver com seus clientes. O formato sem código diferencia a Appy Pie, permitindo que pessoas sem habilidades com programação desenvolvam aplicativos móveis facilmente implantáveis e intuitivos.

Com seu design de painel duplo, os usuários podem desenvolver um aplicativo de forma mais funcional. Desde a construção de formulários simples até perfis de usuário detalhados, cada recurso fornecido na AppMakr é único.

Appy Pie fornece instruções simples de 10 passos que ajudam os usuários a entender como usar o software da melhor forma possível. O processo de 10 etapas é bastante simplificado. Começa com a escolha de um nome para o aplicativo. Em seguida, ele seguirá selecionando um esquema de cores, um layout de design que pode mudar mais tarde e uma interface de teste. Uma vez feito isso, os usuários podem trabalhar simultaneamente. Depois disso, os passos abrangem vários aspectos da publicação, promoção e melhoria do criar aplicativo móvel .

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, marca registrada da Appy Pie LLP, é a líder incomparável no mercado de aplicativos de no-code. A Appy Pie ajuda pequenas e médias empresas e organizações a transformarem suas ideias em realidade sem conhecimento técnico ou de programação. Com produtos como Criadores de Aplicativo, de Website, de Chatbot, qualquer empresa ou organização de qualquer tamanho pode criar, conectar e implantar apps e tecnologias para mudar a forma como eles trabalham fundamentalmente e aumentar a produtividade.

