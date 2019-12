Appy Pie fornece recursos inovadores, como acesso com um toque, edição offline e modelos personalizados

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O criador de aplicativos Appy Pie evoluiu ao longo dos anos. O software de criação de aplicativos sem código é interativo, inovador em seus recursos. Com atualizações regulares, possui novos recursos que o tornam mais rápido, seguro e melhor!

O criador de aplicativos Appy Pie possui uma excelente interface de usuário fácil de entender para quem não possui conhecimento de programação. Appy Pie permite criar aplicativos para Android, iOS e que funcionem em várias plataformas. Todos os aplicativos criados na Appy Pie podem ser publicados nas lojas. Com sua atualização, o criador suporta recursos como atualização em tempo real, acesso offline, modelos especializados, marca personalizada e integração de mídia social em seus aplicativos.

Desenvolvido usando tecnologia recente, permite aos usuários criar aplicativos totalmente funcionais, basta arrastá-los e soltá-los. Com mais de 120 recursos disponíveis, nenhum pode igualar a esta plataforma de criação de aplicativos DIY com simplicidade.

"Nosso software de criação de aplicativos foi desenvolvido para todas as empresas, independentemente do tamanho. É o sonho de muitos ter seus próprios aplicativos. Infelizmente, a maioria das empresas que poderiam se beneficiar com um aplicativo não possui recursos para criar seus próprios. Criação de aplicativos requer equipe dedicada e muitas empresas não podem pagar por isso. Com Appy Pie, encontramos uma maneira de facilitar para todos. Os aplicativos podem ser criados em minutos e sem nenhum conhecimento de codificação. Aplicativos não devem ser um sonho para uma empresa. Hoje é uma necessidade e nosso criador de aplicativos visa atender isso ", CEO Scot Small.

Appy Pie é uma solução que oferece uma maneira para as empresas criarem seus aplicativos. A criação não precisa ser complicada, e o construtor de aplicativos prova isso. Appy Pie também possui um construtor de sites e um construtor de chatbot. Também fornece uma plataforma para download de aplicativos PWA.

Sobre Appy Pie

Appy Pie, uma marca comercial da Appy Pie LLP, é um líder incomparável na área de aplicativos para dispositivos móveis que permite que qualquer pessoa transforme suas idéias em realidade, sem nenhum conhecimento técnico. Basta arrastar e soltar os recursos e criar um aplicativo para Android ou iOS para celulares.

