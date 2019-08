Appy Pie pronta para crescer na indústria de atendimento ao cliente com seu software de Chat ao vivo

RIO DE JANEIRO, 23 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Appy Pie, parceira de desenvolvimento de aplicativos sem código de milhões de pequenas empresas no mundo, está pronta para lançar atendimento ao cliente com seu software de chat ao vivo que será lançado em breve. Altamente avançado, mas fácil de usar, o software de chat ao vivo ajudará as pequenas empresas a atender às necessidades de seus clientes em tempo real, melhorando, assim, a experiência geral e aumentando sua fidelidade à marca. Os usuários não precisam ter nenhuma habilidade de codificação ou conhecimento técnico para integrar esse Chat ao vivo em seus aplicativos ou websites.

Tudo o que precisa fazer é inscrever-se na Appy Pie para obter seu próprio painel e adicionar a chave no código-fonte do aplicativo ou site para começar a servir seus clientes em tempo real. O software de chat ao vivo da Appy Pie foi criado com o propósito de ajudar pequenas empresas a melhorar a sua retenção de clientes, permitindo-lhes conectar-se instantaneamente e convenientemente aos seus clientes.

A melhor solução para pequenas e médias empresas em todo o mundo, o software de Chat ao vivo Appy Pie é fácil de personalizar e tem o potencial de ajudar as empresas a aumentar vendas e conversões, reduzir custos, construir relacionamentos de longo prazo com clientes e muito mais. Espera-se que esta nova solução inteligente tenha uma boa relação custo-benefício e possa ser benéfica para as pequenas e médias empresas obterem boas recomendações nas mídias sociais de seus clientes.

"Nosso objetivo é ajudar empresas de pequeno e médio porte ou empreendedores a alavancar as mais recentes tecnologias e administrar um negócio de sucesso, melhorando seus resultados", disse Scot Small, CEO da Appy Pie. Ele acrescentou: "O software de Chat ao vivo é mais uma iniciativa inteligente da Appy Pie para ajudar essas empresas a atingir metas, permitindo que elas respondam aos seus clientes em tempo real. Com o software de Chat o ao vivo, eles podem transformar a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que aumentam suas iniciativas de marketing e experiência do cliente ".

