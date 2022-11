GENÈVE, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX: RLF) (OTCQB: RLFTF) (RLFTD) (« Relief »), une société biopharmaceutique suisse en phase de commercialisation qui identifie, développe et commercialise de nouveaux produits protégés par des brevets dans certains domaines de maladies spécialisées, rares et ultra-rare à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui que sa filiale à part entière APR Applied Pharma Research SA (« APR ») a été nominée comme finaliste du Festival international du film sur les maladies rares UnoSguardoRaro 2022.

Paolo and Riccardo Galfetti during the Ceremony Award in La Casa del Cinema, 20 November, Rome

APR soutient et contribue au premier et unique festival européen du film présentant des films du monde entier qui traitent des défis de la vie avec une maladie rare. Le court-métrage de l'APR, « Forward – Live your best life », a été désigné comme finaliste parmi plus de 200 participants par un jury d'experts internationaux composé d'associations de patients, de professionnels de la santé et de cinéastes. Lors de la cérémonie de remise des prix, le jury a décerné 2 prix au film d'APR : Mention spéciale du jury pour la meilleure campagne et prix de la meilleure réalisation.

Avec notre campagne « Live your best life ! » (Vivre sa vie au mieux), nous mettons en lumière le voyage émotionnel vécu par les familles atteintes de PCU, leurs difficultés à jongler avec un régime strict et le remplacement des protéines ainsi que leur détermination à exploiter leur plein potentiel dans la vie », a déclaré Paolo Galfetti, directeur général d'APR, dont l'histoire réelle de devenir père d'un enfant atteint de PCU a inspiré le film. Paolo Galfetti a parlé du travail d'APR pour son premier enfant, Riccardo, né avec cette maladie : « Savoir que ces produits peuvent être utiles aux patients et aux familles qui vivent avec cette maladie rare, ainsi qu'aux professionnels de la santé, est notre plus grande récompense. Je suis fier de travailler avec des personnes passionnées et des résultats que nous avons obtenus ensemble. Le fait d'être aussi impliqué, tant sur le plan personnel que professionnel, me rend encore plus fier de mon fils et du jeune homme déterminé et énergique qu'il est devenu. »

L'approche d'APR a été façonnée par son ambition de créer un produit qui puisse répondre aux besoins des patients atteints de PCU et a abouti à la création de la gamme PKU GOLIKE®, un aliment destiné à des fins médicales spéciales (FSMP). L'expérience d'APR dans l'identification et l'application des technologies pharmaceutiques pour améliorer l'efficacité et la tolérance des molécules pour les pathologies courantes a servi de base pour améliorer l'absorption des acides aminés et permettre une meilleure gestion métabolique.

Dans le cadre de sa participation au festival, APR a assisté à des événements à Berlin (Il Kino), Rome (la Casa del Cinema) et Milan (hôpital Niguarda). Le festival a obtenu le soutien de nombreuses associations de lutte contre les maladies rares telles que :

About PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® est un aliment sans phénylalanine destiné à la prise en charge diététique de la phénylcétonurie (« PKU »). Le produit est composé d'un mélange d'acides aminés sous forme de granulés et est disponible en sachets pratiques et en barres alimentaires médicales. Conçu avec la plateforme technologique Physiomimic™ brevetée de Relief, PKU GOLIKE® est le premier produit d'acides aminés à libération prolongée, caractérisé par un revêtement spécial qui assure une absorption physiologique des acides aminés reflétant celle des protéines naturelles. En outre, l'enrobage spécial masque le goût, l'odeur et l'arrière-goût désagréables des acides aminés. PKU GOLIKE® est disponible commercialement dans l'Union européenne depuis 2019 et a été lancé aux États-Unis en octobre 2022.

À propos de Relief

Relief est une société biopharmaceutique suisse, en phase de commercialisation, qui se concentre sur l'identification, le développement et la commercialisation de nouveaux produits protégés par des brevets destinés au traitement de maladies rares et ultra-rare, notamment les troubles métaboliques, les maladies pulmonaires et les troubles du tissu conjonctif. Le pipeline diversifié de Relief se compose d'actifs qui ont le potentiel de répondre efficacement à d'importants besoins médicaux non satisfaits, y compris PKU GOLIKE®, conçu avec la technologie physiomimétique exclusive, qui est le premier produit d'acide aminé à libération prolongée commercialisé pour la gestion diététique de la phénylcétonurie (« PKU »). Relief a un accord de collaboration et de licence avec Acer Therapeutics pour le développement et la commercialisation à l'échelle mondiale de l'ACER-001 (phénylbutyrate de sodium) pour le traitement de diverses erreurs innées du métabolisme, y compris les troubles du cycle de l'urée (« Urea Cycle Disorders ») et la maladie des urines du sirop d'érable (« MSUD »). Relief continue également à développer l'aviptadil pour plusieurs indications pulmonaires rares. De plus, Relief est en développement clinique pour APR-TD011, une solution d'oxydation acide différenciée d'acide hypochloreux destinée au traitement de l'épidermolyse bulleuse (« EB »), un groupe de troubles rares, génétiques et potentiellement mortels du tissu conjonctif ; APR-TD011 a reçu la désignation de médicament orphelin par la Food & Drug Administration des États-Unis. Relief commercialise plusieurs produits existants via des partenaires de licence et de distribution.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole RLF et cotée aux Etats-Unis sur OTCQB sous les symboles RLFTF et RLFTD.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.relieftherapeutics.com . Suivez Relief sur LinkedIn .

CONTACT : RELIEF THERAPEUTICS Holding SA Jack Weinstein Directeur financier et trésorier [email protected] POUR LES DEMANDES PRESSE/INVESTISSEURS Conseillers LifeSci Irina Koffler +1-917-734-7387 [email protected]

Clause de non-responsabilité :

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant RELIEF THERAPEUTICS Holding SA. De telles déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris les risques discutés dans les documents déposés par RELIEF THERAPEUTICS Holding SA auprès de la SIX et de la Securities and Exchange Commission, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, la situation financière, les performances ou les réalisations de RELIEF THERAPEUTICS Holding SA diffèrent matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1952124/Applied_Pharma_Research.jpg

SOURCE Applied Pharma Research