APR es finalista en el Festival Internacional de Cine sobre Enfermedades Raras de 2022

GINEBRA, 21 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX: RLF) (OTCQB: RLFTF) (RLFTD) ("Relief"), una compañía biofarmacéutica suiza en fase comercial que identifica, desarrolla y comercializa novedosos productos protegidos por patentes en determinadas áreas de enfermedades especializadas, raras y ultrarraras a nivel mundial, ha anunciado hoy que su filial APR Applied Pharma Research SA ("APR") ha sido nominada como finalista en el Festival Internacional sobre Enfermedades Raras 2022 UnoSguardoRaro.

Paolo and Riccardo Galfetti during the Ceremony Award in La Casa del Cinema, 20 November, Rome

APR apoya y contribuye al primer y único festival de cine europeo que muestra películas de todo el mundo que abordan los retos de la vida con una enfermedad rara. El cortometraje de APR, Forward – Live your best life , fue nominado como finalista entre más de 200 participantes por un jurado de expertos internacionales compuesto por asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios y cineastas. Durante la ceremonia de entrega de premios, el jurado concedió a la película de APR dos premios: Mención especial a la mejor campaña y a la mejor dirección.

"Con nuestra campaña Live your best life!, destacamos el viaje emocional que viven las familias con PKU, sus dificultades para hacer malabares con una dieta estricta y sustitutos proteicos, y su afán por alcanzar todo su potencial en la vida", dijo Paolo Galfetti, consejero delegado de APR, cuya historia real de convertirse en padre de un niño con PKU inspiró la película. Paolo Galfetti comentó el trabajo de APR para su primer hijo, Riccardo, nacido con esta enfermedad: "Saber que estos productos pueden ser útiles para los pacientes y las familias, que viven con esta enfermedad rara, como para los profesionales sanitarios, es nuestra mayor recompensa. Estoy orgulloso de trabajar con gente apasionada y de los resultados que hemos conseguido juntos. Estar tan involucrado tanto personal como profesionalmente me hace estar aún más orgulloso de mi hijo y del joven decidido y enérgico en el que se ha convertido".

La ambición de APR de crear un producto que pueda responder a las necesidades de los pacientes con PKU se tradujo en la creación de la línea PKU GOLIKE®, un alimento para fines médicos especiales. La experiencia de APR en la identificación y aplicación de tecnologías farmacéuticas para mejorar la eficacia y la tolerabilidad de las moléculas para patologías comunes sirvió de base para mejorar la absorción del aminoácido y permitir una mejor gestión metabólica.

Como parte de su participación en el festival, APR asistió a eventos en Berlín (Il Kino), Roma (la Casa del Cinema) y Milán (hospital Niguarda). El festival se ganó el apoyo de muchas asociaciones de enfermedades raras como:

· Eurordis - Rare Disease Europe

· ACHSE Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen

· Uniamo - Federazione Italiana Malattie Rare

Acerca de PKU GOLIKE®

PKU GOLIKE® es un alimento sin fenilalanina destinado al tratamiento dietético de la fenilcetonuria ("PKU"). El producto se compone de una mezcla de aminoácidos en forma de gránulos y está disponible en cómodos paquetes y barras de alimentos médicos. Diseñado con la plataforma tecnológica Physiomimic™ patentada por Relief, PKU GOLIKE® es el primer producto de aminoácidos de liberación prolongada, caracterizado por un recubrimiento especial que garantiza la absorción fisiológica de los aminoácidos, reflejando la de las proteínas naturales. Además, el recubrimiento especial enmascara el sabor, el olor y el regusto desagradables de los aminoácidos. PKU GOLIKE® se comercializa en la UE desde 2019 y se lanzó en EE.UU. en octubre de 2022.

Acerca de Relief

Relief es una empresa biofarmacéutica suiza en fase comercial centrada en la identificación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos protegidos por patentes para el tratamiento de enfermedades raras y ultra raras, como trastornos metabólicos, enfermedades pulmonares y trastornos del tejido conectivo. La diversificada cartera de productos de Relief consiste en activos que tienen el potencial de abordar eficazmente importantes necesidades médicas no cubiertas, incluyendo PKU GOLIKE®, diseñado con la tecnología patentada physiomimic, que es el primer producto de aminoácidos de liberación prolongada comercializado para el tratamiento dietético de la fenilcetonuria ("PKU"). Relief tiene un acuerdo de colaboración y licencia con Acer Therapeutics para el desarrollo y la comercialización en todo el mundo de ACER-001 (fenilbutirato de sodio) para el tratamiento de varios errores congénitos del metabolismo, incluidos los trastornos del ciclo de la urea ("UCD") y la enfermedad de la orina de jarabe de arce ("MSUD"). Relief también sigue desarrollando aviptadil para varias indicaciones pulmonares raras. Además, Relief está desarrollando clínicamente APR-TD011, una solución oxidante ácida diferenciada de ácido hipocloroso destinada al tratamiento de la epidermólisis bullosa ("EB"), un grupo de trastornos del tejido conectivo raros, genéticos y potencialmente mortales; APR-TD011 ha recibido la designación de fármaco huérfano por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Relief está comercializando varios productos heredados a través de socios de licencia y distribución.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA cotiza en SIX Swiss Exchange con el símbolo RLF y cotiza en Estados Unidos en OTCQB con los símbolos RLFTF y RLFTD.

Para más información, visite www.relieftherapeutics.com . Siga a Relief en LinkedIn .

Descargo de responsabilidad:

La presente comunicación contiene, expresa o implícitamente, ciertas declaraciones prospectivas relativas a RELIEF THERAPEUTICS Holding SA. Dichas afirmaciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos los riesgos que se comentan en los documentos presentados por RELIEF THERAPEUTICS Holding SA en la SIX y en la Comisión de Valores y Bolsa, que podrían hacer que los resultados, la situación financiera, el rendimiento o los logros reales de RELIEF THERAPEUTICS Holding SA sean materialmente diferentes de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas afirmaciones prospectivas. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro motivo.

