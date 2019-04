Apre adesso la call for speakers per AutoMobility LA 2019

"AutoMobility LA è conosciuta per la sua capacità di riunire le menti più brillanti del settore della mobilità, per esplorare e innescare conversazioni stimolanti e significative su come e perché il settore continuerà a trasformarsi abbracciando e adattandosi alle esigenze e ai valori della società in continua evoluzione," ha dichiarato Lisa Kaz, titolare e Amministratore Delegato di LA Auto Show e di AutoMobility LA.

Lo scopo dell'evento è far incontrare differenti gruppi di professionisti e leader appartenenti a svariati settori che si intersecano con l'ecosistema della mobilità. Per auto, tecnologia, media, design, startup, investitori, analisti e altro ancora, AutoMobility LA è il luogo dove si stabilisce una preziosa rete di contatti e dove si hanno conversazioni stimolanti, il tutto all'interno del più grande mercato di acquisto auto del paese. La conferenza di AutoMobility LA è diventata una piattaforma consolidata per discutere e sfidare il futuro dei trasporti e un'opportunità per i relatori di affermarsi o rafforzare la loro reputazione di leader di pensiero.

Tra gli illustri relatori delle edizioni passate ci sono: Andre Haddad, Amministratore Delegato di Turo; Brian Krzanich, Amministratore Delegato di Intel; Dr. Carsten Breitfeld, Amministratore Delegato e Co-fondatore di BYTON; Chris Ballinger, Amministratore Delegato e Co-fondatore di MOBI; Giovanni Palazzo, Presidente e Amministratore Delegato di Electrify America; John Krafcik, Amministratore Delegato di Waymo; John Zimmer, Co-fondatore di Lyft; Laura Schwab, Presidente di Aston Martin Americas; Mark Fields, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Motor Company; Ned Curic, Vicepresidente Automotive of Amazon Alexa Automotive; Padma Warrior, Amministratore Delegato di NextEV USA (NIO); Peter Schwartz, Futurista presso Salesforce; Dr. Simon Broesamle, Direttore Clientela di BMW ReachNow; e Tom Gebhardt, Amministratore Delegato di Panasonic North America.

AutoMobility LA 2019 si terrà dal 18 al 21 novembre presso il Los Angeles Convention Center. LA Auto Show aprirà le sue porte al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre.

Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito https://automobilityla.com. Per iscriversi come relatore, visitare il sito https://automobilityla.com/speaker-submission/ entro il 22 aprile 2019 alle ore 17.00 PDT.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 aprirà al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter , Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/ . Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter , Facebook o Instagram .

