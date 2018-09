Aprenda a investir seu dinheiro para fazer um mochilão

SÃO PAULO, 19 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- Quem acha que planejamento não combina com mochilão, se engana. Isso porque qualquer viagem exige o mínimo de organização, ainda mais se a opção pelo mochilão tem a ver com economia de grana.

Quem garante é o engenheiro Sérgio Spada, que já fez várias viagens de mochilão, mas sempre afiado com o planejamento financeiro, que, segundo ele, foi fundamental para que as viagens tivessem o mínimo de conforto e segurança, "O mochilão parece uma grande aventura, mas por trás de toda viagem responsável tem um bom planejamento, principalmente financeiro", afirma Spada, que nos últimos 10 anos visitou muitos parques nacionais e estaduais do Brasil.

Ele explicou que com as viagens aprendeu a usufruir, conservar e valorizar as riquezas naturais do Brasil. "Observei como os parques nacionais americanos fazem parte da sua cultura e o quanto eles prezam por isso, chegando a receber mais de 4 milhões de visitantes em um único ano em um único parque, mas embora o Brasil seja considerado pelo Fórum Econômico Mundial, o número 1 entre 140 nações quando o assunto é beleza natural, a visitação aos parques ainda é limitada", complementa.

Mochileira de primeira viagem

Interessada em todas as dicas do Sérgio sobre o assunto está a estudante de Administração de Empresas, Isabella de Andrade, que também prioriza conhecer o Brasil, "Eu sempre quis conhecer alguns lugares do Brasil. Esse ano resolvi me organizar para que essa experiência seja como sempre sonhei, por isso tenho lido bastante e abri uma Poupança para guardar dinheiro", diz.

Embarcando nas dicas do Sérgio, vamos destacar um erro da Isabella que pode deixar a viagem dos sonhos mais distante, principalmente se o dinheiro não for investido da maneira correta, como ela fez. Isso porque, a Poupança que a Isabella utiliza não rende quase nada, enquanto que se estivesse aplicado esse valor poderia dobrar em alguns anos.

Para entender melhor basta fazer uma simulação por meio da fintech de investimentos https://www.poupabrasil.com.br/. Ela permite simular qual será o rendimento do seu dinheiro se aplicado na plataforma e ainda tem a facilidade de poder ser acessado por aplicativo, que já está disponível em Android e IOS.

Faça uma simulação e comece já a programar sua próxima viagem: www.poupabrasil.com.br

Telefone: (11) - 94903-1252.

FONTE PoupaBrasil Investimentos

Related Links

https://www.poupabrasil.com.br/