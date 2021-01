Après avoir terminé 2020 en force, Yutong Bus va entamer 2021 avec plus d'énergie que jamais

En ce début de 2021, Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. (Yutong Bus, SHA: 600066) a lancé une campagne de promotion pour la nouvelle année, qui nous encourage tous à entrevoir 2021 de manière positive. La campagne a généré plus de 43 millions de rétroactions et a incité plus de 17 000 personnes à se joindre au mouvement en partageant leurs souhaits et en se remémorant les meilleurs moments de 2020, ainsi que les réalisations de Yutong Bus au fil de cette année atypique.

Cette année sans précédent constituera à coup sûr un moment charnière dans notre histoire commune. Dans le contexte de la lutte mondiale contre la pandémie, Yutong Bus a assumé sa responsabilité sociale et a fait tout son possible pour offrir gracieusement son aide dans le monde entier. Depuis le début de l'épidémie, Yutong Bus a fourni son expertise en matière de prévention de la contagion et envoyé différents équipements de protection dans 85 pays d'Asie, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et du Moyen-Orient, une initiative qui aura profité à plus de 10 millions de personnes et renforcé les liens de l'entreprise à l'international.

En tant que représentant de l'entrepreneuriat chinois, Yutong Bus a également poursuivi sa progression dans le domaine des technologies intelligentes en mettant en avant son esprit d'innovation. L'entreprise a lancé WITGO, une solution de mobilité intelligente alimentée par la 5G qui fait entrer le domaine des transports dans l'ère des bid data, du cloud et de l'Internet des objets. De plus, Yutong Bus a établi un record mondial Guinness d'altitude en pilotant un de ses autobus électriques sur le mont Everest. L'entreprise a également organisé des séminaires industriels pour promouvoir la transition vers les technologies intelligentes.

Alors que le secteur des transports était en perte de vitesse, Yutong Bus a maintenu une croissance rapide sur le marché global en gagnant la faveur de nombreux clients dans le monde entier : 760 véhicules ont été livrés au Kazakhstan, 130 autres au Mexique – soit la plus grosse commande de trolleybus bi-énergie à l'échelle mondiale –, 102 véhicules en Norvège – la plus grosse commande d'autobus électriques au niveau européen – et une commande de 1002 autobus au Qatar – d'une valeur de 1,8 milliard et incluant 741 autobus électriques, le plus gros achat du genre, tous pays confondus.

Grâce à ses produits de grande qualité, ses solutions intégrées et son service exhaustif, Yutong Bus est plus que jamais déterminé à offrir une expérience de transport constamment bonifiée aux voyageurs du monde entier. Fidèle à son mantra, « Meilleur bus, meilleure vie », Yutong Bus ne se limite jamais à sa seule offre d'autobus; l'entreprise s'engage aussi à créer, de manière collaborative, un secteur du transport en commun de demain plus écologique, plus intelligent et plus efficace.

