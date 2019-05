Après un démarrage réussi à Berlin (Allemagne) et San Diego (États-Unis), la tournée mondiale de Yealink bat maintenant son plein à travers le monde

Suite au succès des séries T2 et T4, qui ont porté Yealink à la première place sur le marché mondial des expéditions de téléphones SIP, Yealink a lancé la série contemporaine de téléphones d'entreprise T5. Lors de ces deux événements intenses, l'équipe dédiée de Yealink a fourni un aperçu complet de la dernière série de téléphones professionnels de la série de téléphones d'entreprise T5 de Yealink.

Au cours de son intervention, Lee Li, directeur des produits de Yealink, a mis l'accent sur les nouvelles caractéristiques de la série de téléphones d'entreprise T5 :

une technologie d'écran acoustique

un grand écran de couleur, tactile

une disposition intuitive des touches de fonction

une caméra HD réglable

Les manifestations incluaient également une séance de questions-réponses qui a permis aux participants de clarifier leurs préoccupations quant à la façon dont ils pourraient utiliser au mieux les solutions proposées par les téléphones d'entreprise de Yealink.

Au cours de l'événement, Yealink a présenté une gamme de téléphones d'entreprise et ses outils les plus récents, proposant ainsi des solutions de communication unifiée. Les invités ont ainsi eu l'occasion de se familiariser avec les produits de Yealink tout en dégustant un succulent barbecue pour le déjeuner.

Les participants ont également eu un aperçu des projets de R et D de Yealink et de son expansion sur le marché mondial. Des séances de golf amusantes et un peu de réseautage informel ont parfaitement clôturé cette journée. Dans l'ensemble, les participants ont été très satisfaits de l'intégralité de l'expérience.

Super Zheng, directeur des ventes de Yealink pour les États-Unis, a déclaré : « En tant qu'entreprise qui place la satisfaction de ses clients au cœur de ses préoccupations, l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons organisé cette tournée mondiale était d'en faire profiter nos clients. Je suis heureux de pouvoir dire que nous avons très bien atteint notre objectif. Jusqu'à présent, les rétroactions que nous avons recueillies de la part des participants sur la tournée mondiale ont montré un grand enthousiasme. »

Les hashtags de l'événement, comme #Yealink2019, #YealinkBerlin #YealinkSD, #YealinkPhoenix, entre autres, ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux. Les participants, tout comme l'équipe de Yealink, ont montré leur engouement par leurs réflexions sur les événements.

Les événements de la tournée mondiale 2019 ont été décrits comme étant instructifs, intéressants et agréables. Les prochaines manifestations de la tournée font déjà beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, montrant un véritable engouement de la part des inconditionnels de Yealink.

À propos de Yealink Inc.

Fondée en 2001, Yealink (code boursier : 300628) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux en solutions de communication et de collaboration pour les entreprises, qui offre des services de vidéoconférence aux entreprises du monde entier. Privilégiant la recherche et le développement, Yealink met également l'accent sur l'innovation et la création. Grâce à ses brevets techniques exceptionnels liés au cloud computing, à l'audio, à la vidéo et à la technologie de traitement des images, Yealink a mis au point une solution de collaboration panoramique d'audio et de vidéoconférence en fusionnant ses services cloud avec une série de produits de points de terminaison. Faisant partie des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions du globe, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, Yealink se classe à la première place mondiale en termes de parts de marché des expéditions de téléphones SIP (selon le rapport des prix du leadership mondial en termes d'excellence du développement des téléphones d'entreprise IP, publié par Frost & Sullivan en 2018). Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.yealink.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/881496/Yealink_Product_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/881497/Yealink_Product_2.jpg

