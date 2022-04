Apresentação da TV a laser L9G da Hisense no sorteio de grupos da Copa do Mundo e lançamento oficial da campanha de marketing global da Copa do Mundo #PerfectMatch

A alta direção da FIFA e representantes de várias associações de futebol visitaram o estande da Hisense durante o evento. Fatma Samoura, secretária-geral da FIFA, ficou muito impressionada com a experiência de visualização imersiva da TV a laser L9G da Hisense. Um renomado técnico de futebol afirmou que a TV a laser da Hisense é perfeita para assistir jogos de futebol em casa.

Jason Ou, presidente da Hisense Oriente Médio e África, destacou que a TV a laser L9G da Hisense foi projetada para ser agradável aos olhos e recebeu recentemente a certificação Low Blue Light (solução de hardware) da TÜV Rheinland. "O sistema de entretenimento doméstico perfeito e o som com qualidade de cinema podem proporcionar a melhor experiência de exibição imersiva de partidas para os consumidores ao assistirem à Copa do Mundo FIFA do Catar 2022™. Do ponto de vista do desenvolvimento da estratégia de produtos, a Hisense continuará a promover o avanço tecnológico da estrutura de produtos, para criar produtos premium e de alta qualidade. Os produtos premium da Hisense se tornarão a escolha de preferência dos consumidores no futuro", complementou Jason Ou.

Lançamento oficial da campanha de marketing global da Copa do Mundo #PerfectMatch

Durante o evento, a Hisense lançou uma campanha de marketing global da Copa do Mundo com o slogan "Perfect Match", que significa que a Copa do Mundo será um evento de futebol perfeito, e os produtos da Hisense serão a combinação perfeita para os fãs de futebol assistirem aos jogos em casa.

Como uma marca confiável de eletrodomésticos, a Hisense destaca-se para o mundo por meio da plataforma da Copa do Mundo da FIFA, com o objetivo de exibir os jogos com perfeição para o público global. A Hisense também criará combinações perfeitas para consumidores e torcedores por meio de uma série de campanhas de marketing ao longo da Copa do Mundo da FIFA, como o projeto de responsabilidade social corporativa Disappearing Football Pitches, a Super Brand Week, etc.

Investimento crescente da Hisense no Oriente Médio, consolidando sua posição no mercado global

O Oriente Médio é um dos mercados em que a Hisense cresce com maior velocidade. Atualmente, a primeira loja modelo global da Hisense foi inaugurada no Oriente Médio, e a marca conquistou enorme reconhecimento pela extraordinária tecnologia e qualidade do produto. No futuro, a Hisense alavancará os direitos de patrocínio da Copa do Mundo do Catar e continuará a acelerar a implementação estratégica do mercado do Oriente Médio. Para isso, a Hisense investirá mais na criação de produtos premium de alta tecnologia; enquanto isso, a empresa também aumentará o investimento geral no estabelecimento de fábricas para cumprir a integração de P&D, fabricação e vendas.

No futuro, a Hisense tem como objetivo alcançar a globalização e aumentar a competitividade global da marca por meio do sucesso do mercado do Oriente Médio e do marketing esportivo, para se tornar uma marca de tecnologia mundialmente reconhecida.

