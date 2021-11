Apresentação do Johnnie Walker Masters of Flavour

O master blender da Johnnie Walker Jim Beveridge declarou: "É fascinante elaborar um uísque que homenageia cada uma das quatro principais etapas de fabricação - maltagem, destilação, maturação em barril e blending - e mostrar como cada técnica contribui com algo muito especial para resultar nos sabores extraordinários que o uísque tem a oferecer, do grão até o copo."

Em um de seus lançamentos finais, antes de se aposentar no final do ano, Jim reuniu três mestres do mundo do uísque com quem trabalhou ao longo de muitos anos - a mestre de maltagem Donna Anderson, o mestre de barril James Carson e o metre de destilação Douglas Murray - para criar algo que homenageasse a habilidade da fabricação de uísques.

"Esta combinação incrível mostra como os mestres da arte do uísque combinam gerações de conhecimentos e habilidade técnica em Scotch com sua própria experiência em maltagem, destilação, maturação em barril e, naturalmente, blending, para criar um uísque verdadeiramente excepcional."

O Johnnie Walker Masters of Flavour é o terceiro e último uísque da série Johnnie Walker Masters de uísques extremamente raros.

A série inclui o incrível Johnnie Walker Master's Ruby Reserve do ano passado, uma celebração dos 30 anos de trabalho em uísque de Jim Beveridge. Antes disso, a Edição John Walker Masters, foi um uísque elaborado usando uísque envelhecido por, no mínimo, 50 anos em destilarias que estavam em atividade durante toda a vida do fundador da Johnnie Walker, John Walker. Todos os três vêm em um decantador de cristal Baccarat dentro de um estojo de carvalho personalizado.

Para elaborar o Johnnie Walker Masters of Flavour, Jim trabalhou em estreita colaboração com sua equipe de especialistas em uísques, para selecionar expressões claramente raras das destilarias "fantasmas" icônicas de Glyn Albyn, Port Dundas, Brora* e Glenury Royal, equilibrando-as perfeitamente com as destilarias icônicas de Cameronbridge, Blair Athol e Dalwhinnie.

Jim acrescentou: "Ao cultivar relações estreitas com mestres em maltagem, destilação e barril em toda a Escócia, um blend master contribui para a formação de uma colaboração única de habilidade técnica a serviço da criação de um uísque excepcional. Essas são relações que cultivamos ao longo de 30 anos de trabalho com uísques. É uma honra homenagear esses especialistas."

No nariz, o Johnnie Walker Masters of Flavor tem um aroma defumado suave e doce, que lembra algas marinhas e maresia, abrindo o caminho para ricos frutos secos. Notas de melaço perduram com livros encadernados em couro, antes que o aroma defumado volte suavemente inundando sentidos.

Esses aromas dão lugar a ricos sabores frutados repletos de groselhas, antes que um suave sabor de especiarias comece a se formar no paladar. Maçãs com infusão de canela se combinam com anis-estrelado, grãos de pimenta moídos e brasa de carvalho aquecida, envoltas em ondas de caramelo cozido antes de culminar em um aroma defumado suave e quente no final.

O Johnnie Walker Masters Of Flavour tem um ABV de 41,8% e um preço sugerido de varejo de GBP 20 mil no Reino Unido (incluindo taxas e impostos).

*Embora uma nova e moderna destilaria tenha sido aberta recentemente no local da antiga destilaria Brora e tenha recebido o mesmo nome, os uísques que produzirá com o tempo serão muito diferentes daqueles estabelecidos décadas atrás na Destilaria Brora original, que fechou suas portas em 1983.

