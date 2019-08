Apresentador Pedro Filetti é destaque com seu próprio programa de TV, em São Paulo

O apresentador que é natural de Santos, litoral paulista, vem tendo muito reconhecimento do público que o acompanha, público esse, que vai desde jovens que vêem no rapaz a imagem de um influenciador, além de adultos e idosos, que já o reconhecem como um excelente profissional da área da comunicação. Sempre com muito carisma, aliado a um jeito inovador de apresentar televisão e a muito profissionalismo, crava-se que o jovem comunicador terá vida longa e de muito sucesso neste ramo.

Nota-se que a paixão por animais também tem notoriedade na vida de Pedro, paixão essa, passada de pai para filho. Devido a isso, o comunicador se destaca, também, como um grande ativista protetor dos animais, tendo organizado inúmeras ações filantrópicas para proteção e ajuda aos animais. Tudo isso, sempre feito com o suporte essencial do Dr. Eduardo Filetti, que já atua em trabalhos filantrópicos há muitos anos, fazendo o resgate e acolhimento de animais de rua, os tratando gratuitamente em sua clínica e posteriormente fazendo com que esses animais recebam novos lares, doando-os. Esse projeto chama-se "Reintegração Animal Filetti", e já ajudou mais de 4.200 animais. Inclusive, por todo o engajamento e comprometimento dos Filetti nesse projeto, eles foram convidados a receber o prêmio "Papai Noel do Ano" no programa "Domingão do Faustão", apresentado por Fausto Silva, na Rede Globo. Mais sobre as ações e projetos realizados por Pedro e seu pai, pode ser visto no site: www.filetti.com.br .

Faltando pouco para alcançar a marca de 700 mil seguidores no Instagram (@pedro_filetti), bastam alguns minutos olhando o perfil de Pedro e já podemos perceber o sucesso que ele faz na rede social. Sempre com muitos comentários positivos, o apresentador busca mostrar um pouco da sua rotina na televisão e na sua vida acadêmica, além de deixar a par os seus seguidores das campanhas e projetos de proteção aos animais realizadas por ele. Além disso, Filetti também busca mostrar a sua paixão pelo Santos Futebol Clube, equipe de futebol do litoral paulista, sempre se mostrando presente em jogos do Peixe na Vila Belmiro. Inclusive, o apresentador tem boas amizades com jogadores e ex-jogadores do seu time do coração, como por exemplo, Robinho, Diego e o craque Neymar.

No que diz respeito a qualidade, carisma, profissionalismo, conhecimento e solidariedade, só nos resta acompanhar o crescimento e o sucesso de Pedro Filetti como apresentador de televisão, médico veterinário e influenciador digital.

