Apresentamos a Cytiva, líder global em ciências biológicas

AMERSHAM, Reino Unido, 1º de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Lançada hoje a Cytiva, fornecedora global de tecnologias e serviços que auxilia a avançar e acelerar o desenvolvimento e a fabricação de produtos terapêuticos. Antiga GE Healthcare Life Sciences, a Cytiva tem cerca de 7.000 funcionários em 40 países e faz parte da plataforma Danaher Corporation Life Sciences.

Emmanuel Ligner, presidente da Cytiva, afirma: "Nossa base de conhecimento científico, nossa equipe e nossa sólida base de clientes colocam a Cytiva na posição correta para investir, desenvolver e acelerar o crescimento do setor. Nossa paixão por ajudar a levar terapias determinantes para a vida dos pacientes é inabalável e continuaremos a lançar tecnologias inovadoras no mercado que melhoram a produtividade dos clientes".

Os especialistas e as tecnologias da Cytiva permitiram descobertas na ciência e na medicina que moldaram a indústria de biotecnologia atual. Em 2019, mais de 75% das terapias biológicas aprovadas pela Administração de Alimentos e Medicamentos (Food and Drug Administration) dos Estados Unidos contavam com as tecnologias de fabricação da Cytiva. A tecnologia da Cytiva também contribuiu para a área emergente de terapias celulares e genéticas e vem fazendo isso desde o primeiro estudo pediátrico de sucesso da terapia CAR-T em 2012. Essa área continua a ter grande potencial e, atualmente, existem mais de 1.000 estudos clínicos de medicina regenerativa em andamento no mundo1.

Acelerar o crescimento, a produtividade e a inovação no setor são as principais áreas de foco estratégico da empresa, à medida que a demanda global por terapias biológicas personalizadas e avançadas está sempre aumentando. A Cytiva impulsiona a inovação voltada para o cliente, desde a ideia até os estágios de desenvolvimento comercial, com instalações na Ásia, Europa e nas Américas. Também tem centros de colaboração e treinamento de clientes para permitir o desenvolvimento de novas terapias, como o Centro Testa em Uppsala, Suécia, e com a Universidade de Tecnologia de Sidney.

A Cytiva também continuará a buscar colaborações para pesquisas, como com o Centro de inovação e fabricação biológica avançada, em Boston, com a Harvard, o MIT, os hospitais-escola e os parceiros da indústria Fujifilm Diosynth Biotechnologies e Alexandria Real Estate Equities, Inc.

O portfólio diversificado da Cytiva inclui marcas reconhecidas como ÄKTA, Amersham, Biacore, FlexFactory, HyClone, MabSelect, Sefia, Whatman, Xcellerex e Xuri. Abrange também uma gama completa de instrumentos, consumíveis, soluções e serviços digitais e corporativos para pesquisa, desenvolvimento de processos e fluxos de trabalho completos de fabricação, dimensionados de acordo com as necessidades dos clientes.

Sobre a Cytiva

A Cytiva é uma líder global em ciências biológicas, avaliada em 3,3 bilhões de dólares, com quase 7000 funcionários, operando em 40 países e dedicada ao avanço e à aceleração de produtos terapêuticos. Sendo uma parceira confiável para clientes de variadas escalas e escopos, a Cytiva tem velocidade, eficiência e capacidade nos fluxos de trabalho de pesquisa e fabricação, permitindo o desenvolvimento, a fabricação e a entrega de medicamentos transformadores aos pacientes. Visite o site www.cytiva.com para saber mais.

1 The Alliance for Regenerative Medicine Q3 2019 Quarterly Report

